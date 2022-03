A március 15-i Békemeneten Magyarország szabadságáért és függetlenségéért hamarosan a Komjádi uszodától a Kossuth térig vonul egy hatalmas tömeg, amelyhez nemcsak rengeteg településről, de számos más országból is folyamatosan érkeznek a résztvevők. A tömegből kitűnnek a településnevekkel ellátott magyar zászlók, és más nemzetek zászlajai is. A Békemeneten olaszok is részt vesznek, akiket hatalmas tapsvihar fogadott.

Fotó: Markovics Gábor