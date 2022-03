Elképesztő: már hét ellenzéki politikus is fegyvereket küldene Ukrajnába

Cseh Katalin a Facebook-oldalán jelentetett meg videót, amelyben azt mondja: „Február elsején írt Fekete-Győr András egy publicisztikát arról, hogy lehet, hogy ez nem lenne egy rossz gondolat, hogy a háborút amúgy fegyverekkel vívják, és hát mostanra Orbán Viktor annyira egyedül maradt ennek az ellenzésével, hogy szerintem az egész Európai Unióból alig van olyan ország, aki ezt mondja, és a régióból biztos nincs. Egyértelmű, hogy a NATO-nak segítenie kell Ukrajnának avval, hogy megkapják azokat a fegyvereket, amivel meg tudják vívni ezt a háborút” – mondja. A Momentum EP-képviselője ezzel a videóval egyértelművé tette, hogy szerinte is fegyvereket kellene szállítani Ukrajnába hazánknak.

Az oroszok bombázzák a fegyverszállítmányokat

A szivárványkoalíció képviselői úgy tesznek veszélyes kijelentéseket, hogy közben tudják: az oroszok be is jelentették, hogy bombázni fogják az Ukrajna területére érkező szállítmányokat, így előfordulhat, hogy akár a határnál, akár a magyarlakta kárpátaljai településeken lövik ki az ilyen konvojokat.

Márki-Zay összevissza beszél: hol fegyvereket küldene és katonai segítséget is adna, hol visszakozik

A baloldal miniszterelnök-jelöltje következetlen nyilatkozatokat tesz a háborúról: gyakran mond valami hangzatosat, majd utólag pontosítgatja saját kijelentéseit, de az is előfordul, hogy megpróbálja utólag letagadni. Az orosz–ukrán háború kirobbanása kezdete óta többször is kijelentette, hogy katonákat és fegyvereket is küldene a háborúba, majd utólag azt mondta, hogy ez hazugság – de megvannak erről a videófelvételek…

A baloldal folyamatosan fegyveres segítségről beszél

1. Márki-Zay Péter (ellenzéki miniszterelnök-jelölt):

„Hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk.” (ATV, Egyenes beszéd, 2022. március 1.)

„Minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának… hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is”. (Partizán, 2022. február 23.)

2. Fekete-Győr András (korábbi Momentum-elnök):

„Elrettentéspolitikára van szükség… Először is – szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára, hogy ezzel is hozzájáruljunk a kárpátaljai magyar kisebbségek védelméhez.” (Magyar Hang, 2022. február 1.)

3. Juhász Ferenc (korábbi MSZP-s honvédelmi miniszter):

„Az alapkérdés, hogy miért nem adunk mi adott esetben lőszert, hiszen most a haderőfejlesztés kapcsán elvileg van lőszergyárunk, elvileg van fegyvergyárunk.” (ATV, A nap híre, 2022. február 22.)

4. Rónai Sándor (DK-s EP-képviselő):

„Nagyon sajnálom a magyar kormány bejelentését, miszerint mi nem segítünk 100 százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek… A fegyverszállítással nem veszélyeztetnénk a kárpátaljai magyarságot.” (ATV Start, 2022. március 1.)

5. Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik-alelnök):

„Aki elment katonának, az azért ment oda, hogy ha a NATO hadba küldi, akkor ő fölüljön a repülőre és elmenjen a háborúba.” (Ádánd, lakossági fórum, 2022. március 12.)

6. Berg Dániel (Momentum)

Magyarországon is haladjanak át a hadiszállítmányok!