15 éve vezették be Gyurcsányék a vizitdíjat, Márki-Zay szerint hiba volt eltörölni

Gyurcsány Ferenc a 2006-os országgyűlési választások előtt még a csillagot is lehazudta az égről annak érdekében, hogy újraválasszák az emberek. 2006 tavaszán, az akkor ellenzékben lévő Orbán Viktorral rendezett televíziós vitán például határozottan cáfolta, hogy fizetőssé tenné a baloldal az egészségügyet. A Fidesz elnökét hazugsággal vádolta, jóllehet azóta pontosan tudjuk, hogy Gyurcsányék akkor már valóban tervezték, később pedig be is vezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat.

Pontosan 15 évvel ezelőtt, 2017. február 15-én a baloldali horrorkormányzás az emberek akarata ellenére végül tényleg fizetőssé tette a magyar egészségügyet. Az intézkedés ellen az akkor ellenzékben lévő Fidesz kezdeményezett népszavazást. A referendumon végül több mint nyolcvan százalékos fölénnyel mondtak nemet a magyar emberek a vizitdíjra és a kórházi napidíjra. A baloldali kormány a népszavazás eredményének ismeretében 2008. március 31-ével megszüntette a vizitdíjat.

A szomorú valóság azonban az, hogy a baloldal a mai napig nem mondott le arról, hogy ismét bevezessék a vizitdíjat. Miniszterelnök-jelöltjük az a Márki-Zay Péter, aki maga jelentette ki, hogy hibának tartja a vizitdíj és a kórházi napidíj eltörlését, és szerinte egy ”demokratikus országban” erről nem szabadott volna népszavazást tartani.

A baloldali politikus azt is hangsúlyozta egy interjúban, hogy ő akkor nyugodt, ha fizetős az egészségügy.

A baloldal programját ma is azok az egészségügyi tanácsadók írják, akik a vizitdíj és a kórházi napidíjat is támogatták, sőt egészségügyi hozzájárulás bevezetését javasolják a nyugdíjasoknak is.

Gyurcsányék a vizitdíjról és a kórházi napidíjról a balatonőszödi kormányülésen döntöttek. A vizitdíj összege alap esetben 300 forint volt. Emelt összegű, vagyis 1000 forintos vizitdíjat akkor kellett fizetni, ha a beteg nem a háziorvosához megy, ha beutaló nélkül megy szakrendelésre, illetve ha az ügyeleti ellátást valódi ok nélkül veszi igénybe. Vizitdíj köteles volt a háziorvosi ellátás, a fogászati ellátás, a járóbeteg-szakellátás, a járóbeteg szakellátás keretében igénybe vett orvosi rehabilitációs ellátás. Kórházi napidíjat az orvosi beutalás alapján igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás, a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás keretében igénybe vett rehabilitációs ellátásért kellett fizetni.