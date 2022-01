A Tündérszépek tavalyi győztese: Beindította a karrieremet a verseny!

A Tündérszépek tavalyi győztese a 24 éves debreceni egyetemista, Szabó Orsolya. Kereskedelem és marketing szakos hallgató, idén fog végezni.

– Tizennégy évig akrobatikus rock and rolloztam, és amikor három évvel ezelőtt abbahagytam, a szépségversenyek világa segített, hogy találjak valamilyen színpad közeli hobbit – mesélte a Borsnak Orsolya, aki 2019-ben megnyerte a Hajdúság Szépe versenyt. Amikor a következő viadalokra jelentkezett, ott csak a castingig jutott, ami nagyon bosszantotta.

– Ekkor jelentkeztem a tavalyi Tündérszépek versenyre. Az internetről lementettem néhány fotómat, amivel elértem, hogy behívtak fotózásra, de nem voltam jó formában, és ez látszott is az elkészült felvételeken. Kerestem egy fotóst, és azok a képek már olyan jól sikerültek, hogy bekerültem a legjobb harminc közé. Leálltam a bulizással és inkább edzőterembe jártam, hogy a versenyre tökéletesebb legyen az alakom – emlékezett Orsi.

Orsi azt tanácsolja a jelentkezőknek, hogy testileg és mentálisan is készüljenek fel a versenyre Fotó: Kiss Annamarie

Amikor meglátta a táborban a lányokat, elbizonytalanodott, hiszen olyan nagyon szépek voltak, de most már bizonyítani akart.

Amikor fejemre került a korona, elsírtam magam. Előtte nem sikerült egy nyelvvizsgám, a kudarc után kellett valami pozitív élmény. Ez egyenesbe hozott. Most az egyetem mellett egy cég külkereskedelmi ügyeit intézem. Már kint vagyok a gödörből. Egyre többen követnek a közösségi médiában, írnak rólam újságok, reklámokba hívnak. Szeretnék később egy nagyobb kozmetikai cégnél kreatív tanácsadó lenni, és ez verseny ehhez jó hátszél. Azt tanácsolom a most jelentkezőknek, hogy testileg és mentálisan is készüljenek fel, mert érdemes. Sokan megismernek az utcán, néha utánam fütyülnek, pedig jobban esne ha azt mondanák: de szép vagy, és úgy mennének tovább – nevetett Orsolya.