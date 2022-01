Túl messzire ment a baloldal a járványkezelés támadásában: Itt vannak Orbán Viktor legfrissebb bejelentései

Túl messzire ment a baloldal a járványkezelés támadásában

– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! - című műsorában a járvány elleni védekezés ellenzék általi támadásaira reagálva. – Ha túl messzire mennek a durvaságban, közönségességben, akkor félreértik a helyzetüket. Akik egy-egy párt nevében beszélnek és dolgoznak, azoknak tudniuk kell, hogy „az egészet" szolgálják.

Ezzel ugyanis a népesség, a nemzet érdekei ellen cselekednek

– magyarázta. Azzal, hogy lebeszélik az embereket a megfelelő védekezésről, átlépik azokat a határvonalakat, amelyeket nem szabadna – tette hozzá.

A magyar emberek biztonsága a legfontosabb

A kormányfő felidézte, hogy két éve hozták létre az operatív törzset, ahol felelősségteljes, komoly munka zajlik szakértőkkel, orvosokkal, politikusokkal, azért, hogy megmentsék az emberéleteket. Nem azt érdemlik, hogy ilyen durva támadásoknak legyenek kitéve – szögezte le.

A vakcinatartalék, illetve a Szudánnak juttatott AstraZeneca oltóanyag-szállítmány kapcsán a kormányfő úgy fogalmazott: – Számunkra a magyar emberek biztonsága a kiindulópont, ez igaz az oltásra is.

Mindig kell annyi vakcinának lenni a raktárban, amennyi biztonságosan ellátja Magyarországot

– húzta alá. A vakcinák azonban egy idő után lejárnak, ebben az esetben pedig jobb ha odaadjuk valakinek, mint ha kidobjuk – fűzte hozzá.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy az omikron talán már nem jelent annyira halálos veszélyt, mint a korábbi variánsok, ennek ellenére nagyon gyorsan terjed.

Világjelenség a magas infláció

A gazdasági kérdésekre térve Orbán Viktor felidézte, hogy az egész világon magas az infláció, a balti államokban például két számjegyű, így ebben a helyzetben valakinek meg kell védenie az embereket. – Az alaphelyzet az, hogy a kormánynak nem kell beavatkoznia az árakba, de vannak rendkívüli helyzetek, amikor a gazdasági szereplők nem tudják megoldani ezt a helyzetet – mutatott rá.

Szavai szerint okoskodhatunk nagy gazdasági összefüggésekben, hogy ennek a lépésnek milyen hatása lesz, de az embereknek be kell menniük a boltba, és meg kell venniük a termékeket – magyarázta a miniszterelnök.

Ezen a szinten nem lehet komolyan beszélni - mondta a kormányfő arról, hogy egyes ellenzéki szereplők szerint ő tehet az inflációról. Orbán úgy látja, az energiaárak növekedése miatt ugrottak meg az árak.

Az energiaárak esetében Brüsszel politikája megbukott, mert a klímavédelem szempontjából magas árakat akar

– tette hozzá. Ennek az eredménye lett a magas infláció.

Zsákutcába jutott ez a politika. A szociális szempontnak érvényesülnie kell az energiaárakban is.

Brüsszel további áremelést szeretne, és az autókat is, házakat is meg akarják adóztatni. A családokat meg kell védeni az elszabaduló árakkal szemben, így Spanyolország és Franciaország most vezeti be a rezsicsökkentést - mondta a kormányfő.

PONT A REZSICSÖKKENTÉS TERÉN LEHETNE EGYEZSÉG A POLITIKÁBAN.

Orbán Viktor szerint akármit is mond a baloldal, a rezsicsökkentés mellett ki kell tartani. A nagy szennyezőknek kell fizetniük, és nem az embereknek - tette hozzá.

Marad a mostani családpolitika

Orbán Viktor közölte, hogy az elmúlt 12 évben sok dolog épült fel Magyarországon, így lett egy stabil politikai rendszer, és egy gazdasági rendszer, ami a számok alapján működik. Kiépült egy új adó- és bérrendszer. Kiépült a családtámogatási rendszer, de persze van még munka.

Új elemeket is be kell építeni a családtámogatási rendszerbe, de erre csak akkor lesz lehetőség, ha kapunk még négy évet.

Mi a bevándorlást nem akarjuk követni, és azon dolgozunk, hogy olyan körülmények legyenek, hogy merjenek az emberek gyereket vállalni

– tette hozzá. Minden eleme fenn fog maradni a mostani családtámogatási rendszernek, ha bizalmat kapunk.

A fő cél, hogy a gyermekvállalás ne teremtsen nehezebb helyzetet egy adott család esetében, sőt anyagi előny legyen azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket - mondta Orbán Viktor. Mindennek a legvégén az szerepel, hogyha nincs gyerek, akkor nincs jövő - tette hozzá. Az utóbbi kijelentés pedig már az 1998-as kormányprogramban is szerepelt.

Miről szól a moszkvai út?

2021-ben a magyar gazdaság fantasztikusan teljesített, miközben sokakat meggyötört a járvány - mondta a kormányfő. 6 százalék feletti növekedés volt. Orbán Viktor elmondta, hogy mindig is vissza akarták adni a baloldali kormány által elvett 13. havi nyugdíjat. Ugyanígy gondolkoztunk a személyi jövedelemadó visszaadásáról és a családok segítéséről, és most a gazdaság jó teljesítménye miatt erre van lehetőség - tette hozzá.

A kormányfő szerint minket nem lehet sehová sem odarendelni, mi mindig a nemzeti érdeket tartjuk a legfontosabbnak a külpolitikában is.

Szeretném növelni a magyar-orosz gázmegállapodásban szereplő gázmennyiséget az ország biztonsága érdekében.

Magyarország a béke mellett érdekelt a mostani biztonsági helyzetben - tette hozzá.

Folyamatosan egyeztetek a szövetségesekkel, és úgy megyek Moszkvába.

(Origo)