Törött lábakkal dobták ki egy budapesti felüljáró alá az elrabolt Dominikot

Mint arról a Bors is írt, az utóbbi évek legdurvább emberrablási ügye történt Zuglóban: H. Dominik ugyanis még a börtönben barátkozott össze B. Györggyel, de barátságuk egy lopott Ford Mustang miatt megromlott, Dominik így az elszámolási vita miatt nagy ívben kerülte korábbi barátját.

Fotó: Police.hu

Györgynek ezért nagyon is kapóra jött egy luxuskocsik bérbeadásával foglalkozó cég ajánlata, akiknek két kocsija is Dominiknél volt, ám a férfi azokat nem akarta visszaadni. György - kapva az alkalmon - örömmel vállalkozott a behajtásra, és hét társával együtt egyenesen Dominik zuglói albérletébe masírozott, ahonnan a garázsból rabolták el a férfit, akit ezután válogatott kegyetlenséggel kínoztak hosszú napokig:

először a férfi mind a két térdét eltörték, hogy ne tudjon mozogni, majd egy székhez kötözték, aztán kis híján félholtra verték, miközben 20 milliós váltságdíjat követeltek tőle.

A férfit csak azok után engedték el, miután kiderült, hogy nem tud fizetni, ekkor egy gyömrői úti felüljáró alatt kihajították.

Fotó: Police.hu

Dominiket azonnal kórházba kellett szállítani, a Bors információi szerint több műtéten is átesett, haza is csak később térhetett, hosszú ideig kórházban volt, míg a rendőrség B. Györgyöt idő közben elfogta, két társával együtt, egyikük pedig feladta magát. Most kedden heten állnak a bíróság elé, ellenük emberrablás a vád.