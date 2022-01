Sokkot kapott a tanárnő: Levelet kapott arról, hogy meghalt

A Főtér beszámolója szerint egy reggel levelet kapott a galaci vízszolgáltatótól egy 70 éves nyugdíjas tanárnő, melyben közölték vele, hogy felbontják a nevére kötött szerződést, mert elhalálozott. Az enyhén szürreális levelet sikerült azzal fokozni, hogy a „tisztelt címzett” öt napon belül jelenjen meg a szolgáltató székhelyén, és tisztázza a helyzetet, ellenkező esetben lecsatlakoztatják a hálózatról.

A tanárnő természetesen elment az ügyfélszolgálatra, majd közölte, nagyon is él, ezért továbbra is igénybe kívánja venni a szolgáltatást. Ekkor derült ki, hogy az egyik alkalmazott tévedésből a hölgy édesanyjának adatait pötyögte be, aki valóban elhunyt, még 2013-ban.

Felmerül a kérdés, hogy az azóta eltelt években a szolgáltatónak miért nem volt problémája. A galaci polgármesteri hivatalnál végül megígérték a nyugdíjas tanárnőnek, hogy máskor jobban odafigyelnek a „részletekre”.