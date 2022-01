Sokkoló: Megtámadtak egy látássérült fiút a debreceni vonaton

„Horrorjáratnak” nevezték el a helyiek azt a Debrecen és Mátészalka között közlekedő vonatot, amin már több támadás is történt. A hétvégén a járaton egy látássérült tinédzser került veszélybe – tudta meg a Blikk.

A fiatalt minden ok nélkül kezdték bántalmazni, először csak megdobálták és leköpték, majd ütötték és verték. Mivel egyedül utazott, esélye sem volt, hogy elmeneküljön, ugyan megpróbált egy másik kocsiba átmenni, de ezt támadói nem hagyták.

A látásérült kiskorú támadás közben a holmiját is elveszítette. A rablók elvették tőle a kabátját, a bőröndjét és a hátizsákját is, majd egy kocsiba bezárták. A látássérült tinédzser végül a nyírmihálydi vasútállomáson tudott segítséget kérni egy jegyellenőrtől, aki értesítette a rendőrséget. A lap szerint a fiatal súlyos sérüléseket szerzett, eltört az arccsontja és az orra is.

„Nem ez volt az első eset. Az elmúlt pár évben korábban is előfordult, hogy folyt vér ezen a vonaton” – árulta el a Blikknek a helyi közösségszervező, Litényi Levente.