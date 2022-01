39 évesen a szüleim tartanak el, munkanélküliként több száz milliós ruhatáram van

Alighanem sok – becsületes munkából éldegélő – ember zsebében kinyílik a bicska a világ minden táján, amikor először hall a New Yorkban luxuséletet élő Roma Abdesselam mindennapjairól. A 39 éves hölgy ugyanis egész nap lógatja a lábát és a legpuccosabb üzletekben költi a pénzt. De nem ám a sajátját, ugyanis jó ideje esze ágában sincs dolgozni, de nem is valami menő vállalkozás biztosítja a hitelkártyája fedezetét, és annak ellenére, hogy a közösségi oldalakon egész sokan követik (a TikTokon például félmillióan), nem is influenszerként gazdagodott meg.

Nem: Romát a szülei tartják el.

Ráadásul nem is akárhogyan.

Roma a Truly videójában elárulta: csak táskából és cipőből 300 ezer dollárnyi értéket halmozott fel, ami nagyjából 95 millió forintnak felel meg. Hogy ruhái mennyit érnek, még megtippelni sem szeretné. Egyik magassarkúját mutogatva pedig a következő (igencsak jellemző) mondat hagyja el a száját:

– Nem tudom, hogy kell kiejteni ennek a márkának a nevét. Azt nem tudom, hogy kell kiejteni, csak azt, hogy kell megvenni.

Arra a kérdésre, hogy az egyik hobbija, az utazás mellett még milyen luxustevékenységeknek hódol, ezt feleli:

– Nehéz megmondani, mert ami másnak luxus, az nekem hétköznapi.

Roma egyébként nem hogy nem tart a kritikus hangoktól, de kifejezetten várja, hogy valaki beszóljon neki a közösségi oldalakon:

– Egyszerűen imádom, ha az emberek gonosz dolgokat mondanak rólam!

És hogy hogyan kell ilyen sokat költeni és a szülein élősködni úgy, hogy őket ne zavarja?

Ha elég sok pénzt veszel fel az ATM-ből, a szüleid nem tudják, mennyit költesz!

Tényleg ennyi lenne a titok? Aaligha...