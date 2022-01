Óriási bukás lett a baloldali aláírásgyűjtés: elkéstek és keveset gyűjtöttek

Teljesen összeomlott a baloldal kampánya, megbukott az aláírásgyűjtésük is. Bár Márki-Zay Péter fennhéjázva azt jelentette be, hogy 470 ezer aláírást gyűjtöttek össze a népszavazáshoz, kiderült, duplán számolta őket, így a valóságban ez csak 235 ezer. Mivel az aláírások 15-20 százaléka általában valamilyen okból érvénytelen, az is kérdéses, egyáltalán meglesz-e a 200 ezer érvényes aláírás. Az viszont már teljesen biztos, hogy elkéstek vele, az április 3-i választással egy időben már lehetetlen megtartani a népszavazást. Míg a Fidesz 2008-ban három nap alatt gyűjtötte össze a szükséges 200 ezer aláírást, a baloldalnak most több mint egy hónap kellett hozzá - és még lehet, hogy így sem sikerült.

Karácsony Gergely már tavaly december közepén beismerte, ha december végéig nincs meg a 200 ezer aláírás, már nem lehet a parlamenti választással egy időben megtartani a népszavazást. Mivel a választás április 3-án lesz, az egész folyamatnak február 13-ig le kellene zajlania, ez az utolsó időpont, amikor a köztársasági elnök még kiírhatná április 3-ra a kérdéseket. Vagyis mindennel (aláírások hitelesítése, jogorvoslatok - Kúria, Alkotmánybíróság - , parlamenti határozat meghozatala, a döntés kihirdetése) együtt 23 nap alatt (ha pénteken valóban leadják az aláírásokat). Csak emlékeztetőül:

2008-BAN A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÖSSZESEN 43 NAP ALATT HITELESÍTETTE A FIDESZ ALÁÍRÁSAIT.

Ehhez jönnek például a jogorvoslati határidők, ami csak a Kúria esetében 10 nap.

Vagyis: mivel a baloldal aláírásgyűjtése óriásit bukott, ha minden a legkedvezőbben alakul számukra, akkor sem lehet nyár előtt népszavazást tartani a kérdéseikről.

(Origo)