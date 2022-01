Nyakunkon az ötödik hullám

Magyarországon a negyedik járvány hullám tetőzését november végén értük el napi 12 ezer új fertőzöttel, azóta csökkentek a számok, de január 5-től újra emelkedésnek indultak. Úgy tűnik egy héttel korábban érkezett meg hazánkba az ötödik járványhullám, mint azt a szakértők korábban várták. Bár az omikron variáns december 14-e óta jelen van nálunk is, eddig tömeges fertőzést nem okozott. A Nemzeti Népegészségügyi Központ labor vizsgálataiból az derült ki, hogy még az esetszámok mostani megugrása előtt a fertőzések 11 százalékáért az új variáns felelős. Azonban háromszor gyorsabban terjed a deltánál, ezért hamarabb várható a járvány felgyorsulása. Sokkal többen elkaphatják a koronavírust, de az oltással elkerülhető a súlyos megbetegedés, az angliai tapasztalatok szerint 90 százalékban. Erre készülve hirdettek Magyarországon ismét oltási akciónapokat, hogy a fertőzésszámok megugrásakor minél kevesebben kerüljenek kórházba. Bár az eddig érkező adatok azt mutatják, hogy ez a variáns enyhébb, náthaszerű panaszokat okoz, de mivel a fertőzöttek harmadánál felléphetnek későbbi, úgynevezett poszt-covid szervi szövődmények, aminek kialakulása ellen a vakcinák védenek.

Újabb oltási akciónapok itthon

Január minden hetében csütörtökön és pénteken 14-18 óra között, valamint szombaton 10-18 óra között ismét előzetes internetes regisztráció nélkül lehet kérni a vakcinát. Országszerte 101 kórházi oltóponton és további 115 járásközponti szakrendelőben várják a jelentkezőket, ahol a Szputnyik kivételével mind az öt típusú vakcina elérhető lesz első, második vagy harmadik oltásként.

Nyugat-Európa elesett az omikronos harcban

A WHO az év vége felé figyelmeztette az európaiakat, hogy 2022 első hónapjában a kontinens nagy részén már az új, omikron variáns okozhat tömeges fertőzéseket, ami az egészségügyi rendszerek túlterheltségéhez vezet.

PORTUGÁLIA

December 5-én még 2216 fertőzött volt, január 5-én már 39570, pedig már az ünnepekkor bezárták a szórakozóhelyeket, rendezvényeken kötelező volt PCR-tesztet bemutatni. Országszerte elrendelték az otthoni munkavégzést.

SPANYOLORSZÁG

December 5-én 10 278 fertőzöttet regisztráltak, január 5-én 137 180-an voltak már. Katalóniában ismét éjszakai kijárási tilalmat vezettek be a 10 ezer főnél nagyobb városokban, egész Spanyolországban kötelező szabadtéren is a maszkviselés.

Fontos a maszkviselés Fotó: Pixabay

FRANCIAORSZÁG

December 5-én még csak 42 153 napi fertőzött volt, január 5-én már 322 894. A 12 év felettieknél az oltási igazolványt vagy 24 óránál nem régebbi teszt bemutatását kötelezővé tették minden szolgáltatás igénybevételéhez, Kötelező a maszk viselése.

OLASZORSZÁG

Az országot az omikron is meggyötri, december 5-én 15010 beteget regisztráltak, január 5-én már 189 088-at. A legutolsó döntés alapján kötelezővé tették az 50 év feletti dolgozók koronavírus elleni oltását.

NÉMETORSZÁG

Itt december 5-én 22 945 beteg volt, január 5-én már 67 337. Ők is szigorítanak, most pl. előírták, hogy legfeljebb tíz ember vehet részt családi eseményen vagy egyéb magánrendezvényen, akkor is, ha beoltatták magukat.