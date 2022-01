Játék közben vesztette életét a The Voice és az X Factor fiatal tehetsége

Szülei, barátai, játékos közössége és hangjának rajongói gyászolják azt a 23 éves énekesnőt, aki egy éjszakai online játék közben vesztette életét. A brit Natanya Brook a The Voice és az X Factor tehetségkutatóiban is kipróbálta magát, emellett félprofiként az xboxos/e-sport közösségnek is ismert tagja volt. Halála előtt is játszott: beszámolók szerint legalább hajnali kettőig, miközben kólát és vodkát ivott. Édesanyja másnap reggel nézett rá. Natanya az ágyában feküdt. Az asszony azt hitte, még alszik. Amikor pár órával később ugyanabban a pózban találta, már tudta, hogy baj van. Azonnal megpróbálta újraéleszteni, miközben értesítette a mentőket – de sajnos már nem tudták megmenteni az életét.

Natanya mindössze 23 évet élt Fotó: TikTok

Mindez még tavaly augusztus 1-én történt. A halottkém egy meghallgatás során most hozta nyilvánosságra a vizsgálat eredményeit. Ez mutatta ki a lány szervezetében az alkohol jelenlétét. A vizsgálat során semmilyen szervi okot nem találtak, az azonban kijelenthető: természetes halált halt. Az esetet vizsgáló szakértő szerint alighanem Natanya gyermekkora óta jelentkező epilepsziás rohamai játszhattak közre a tragédiában, ám ez valójában csak találgatás.

Nyugodjék békében!

(Via)