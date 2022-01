Megújította együttműködését a Magosz és 17 agrár szakmaközi szervezet

A megállapodás alapján a Magosz a 17 szakmai szervezettel együttműködve indul a 2022. május 20-i agrárgazdasági kamarai választásokon.

Győrffy Balázs, a Magosz alelnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke hangsúlyozta, hogy a Magosz 2013-ban a vele szövetséges 11 szervezettel együtt fontos szerepet vállalt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megalakításában, majd a 2017. évi kamarai választások előtt további 6 szervezet csatlakozott az együttműködéshez.

Jakab István, a Magosz elnöke kiemelte: a kamara és az agrár szervezetek közötti együttműködés sikeres, a közös munka kölcsönös tiszteleten alapul, képesek szakmai alapon segíteni az ágazatot.

Jakab István fontosnak nevezte, hogy az agrárium szereplői megfeleljenek az európai uniós új közös agrárpolitikának (KAP), a változásoknak, képesek legyenek saját területükön élni az adott lehetőségekkel, és azzal a magyar emberek érdekeit is szolgálják.

A Magosz elnöke szólt arról, hogy a mezőgazdaság számára is komoly feladat lesz a jövőben a vízgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések segítése, a környezet- és klímavédelem, az egységes álláspont kialakítása.

A gazdák környezetvédők, odafigyelnek a klímára, de a termelésnek folytatódnia kell, ezért olyan megoldást kell találni, amely védi a környezetet és garantálja az egészséges élelmiszert - mutatott rá Jakab István.

Győrffy Balázs felidézte, hogy az együttműködés révén közösen jártak el több szakmai ügyben is az elmúlt években. Egyebek közt példaként említette a földbirtokpolitikai intézkedéseket, az osztatlan közös tulajdon megszüntetését, a családi gazdálkodói rendszer reformját, az öntözésfejlesztési kérdéseket, az egyes ágazatokat érintő áfacsökkentéseket.

A NAK elnöke kijelentette, a Magosz nemcsak jelölő szervezet, hanem az agrárkamara kiemelt stratégiai partnere is. Nemcsak a magyar agrár- és élelmiszergazdaság stratégiai jelentőségű kérdéseiben, de a folyamatosan jelentkező szakmai problémák megoldásában is intenzív kommunikáció zajlik. A legfontosabb ügyekben közösen fordulnak az államigazgatás illetékes döntéshozóihoz, kezdeményeznek egyeztetéseket, bevonva az érintett ágazati partnerszervezeteket is - tette hozzá.

Győrffy Balázs részletesen ismertette a 17 szakmai szervezetekkel közösen elért eredményeiket, és felhívta a figyelmet arra, hogy az együttműködés nemcsak a kamarai választásra terjed ki, hanem a szakmai munka folytatására is.

Az együttműködést a Magosz, a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet, a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége, valamint a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége, a HANGYA - Magyar Termelői Értékesítő és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek Együttműködése, a Kisgazda Polgári Egyesület, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége, a Magyar Biokultúra Szövetség, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége, az Országos Erdészeti Egyesület, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács képviselői írták alá.