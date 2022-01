Meglepő fordulat: Taxis fogta el a kollégáját fenyegető késelőt

Egy átlagos munkanapnak indult, de valóságos akciófilmmé változott egy fiatal taxis műszakja a belváros szívében. A sofőr ugyanis délután hat óra körül egy férfit vett fel a VI. kerületben, akit a XIII. kerületbe kellett szállítania.

– Megálltunk, mondta, hogy kér öt percet, találkozik valakivel. Azt állította, hogy éppen Svájcból jött, van nála 4000 euró, de azt oda kell adnia, forintja pedig nincs – mesélte a Borsnak a taxis, akinek már ez a kezdés is természetesen gyanús volt, a férfi ajánlata pedig még inkább meglepte.

A kirabolt taxis kollégájának mesélte el mi történt, aki azonnal felismerte a rablót, amikor az ő kocsijába ült be Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

– Azt mondta, ad 100 eurót, én pedig adjak neki vissza 14 ezer forintot. Mikor jeleztem, hogy ez így sehogy nem jó, akkor kést rántott, és közölte: márpedig neki kell az a 14 ezer forint – mesélte a sofőr, aki a kiszámíthatatlan késest látva nem akart bajt, odaadta az összeget. A férfi ezután a VII. kerületbe vitette magát, út közben még azt ígérgette: mivel a sofőr korrekt volt, visszaadja neki a 14 ezret.

– Azt mondta, hogy a vitelcímen 30 ezer forinttal várják, és odaadja belőle a részem, előttem telefonált, a kabátját pedig otthagyta letétbe, az állítólagos 4000 euróval. Pontosan tudtam, hogy nincs benne a pénz, ahogyan azt is, hogy nem fog visszajönni, de a biztonság érdekében belementem a játékba – nyugtázta a történteket a vezető. Húsz perc várakozás után el is hajtott a helyszínről, majd felhívta a zsarukat, akik azonnal a helyszínre értek, szétkapták a taxit, rögzítették az ujjlenyomatokat, és kutyákkal is keresték a rablót.

– Ekkor állt meg mellettem egy kolléga, akit még sosem láttam, megkérdezte, hogy mi történt, miben segíthet. Elmeséltem neki, meg azt is, milyen ember ült be mellém – mesélte. A sors furcsa fintora folytán nem egészen egy óra múlva pontosan ezt a taxist intette le a késes férfi, H. Zoltán.

A fiatal sofőr csak nappali fuvarokat vállal, de így is megtámadták őt (képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

– Ugyan ezt a szituációt játszotta el, ott is előkerült a kést, de ő már tudta, mi fog történni, így azonnal hívta a rendőröket – mondta a taxis. A férfit a VII. kerületben elfogták, őrizetbe vették, kihallgatása folyamatban van. A fiatal sofőr elmondta: pont azért vállal nappali műszakot, hogy az ilyen helyzeteket kerülje:

– Nem szeretnék ilyesmikbe keveredni, ezért dolgozok kizárólag nappal. De úgy látszik, így is belefuthatok hasonlóba. Szerencse, hogy két olyan ember került bele, aki tudta kezelni a helyzetet. Bár a 14 ezer forintot és a viteldíjat elbuktam, ha ennyi áll az életem és a halálom közt, megérte – mondta.