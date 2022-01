Kitálalt a prostituált Hadházy Ákosról -Videó

A felvételt egy bulvároldal rakta fel a YouTube-ra, néhány évvel ezelőtt. Hadházy Ákos sem akkor, sem azóta nem tiltatta le a felvételt, ami különösen érdekes, hiszen joga lett volna hozzá. Most a Pesti Srácok talált rá a videóra.

A nő azt is állítja, hogy a szexuális szolgáltatásokért cserébe az állatorvos Hadházy ingyen "csippeltette be a kutyáit". Hadházy szerinte komoly kapcsolatot is ígért neki.

Fűt-fát ígértél, becsaptál - mondja a videóban a nő, aki azt is hozzáteszi, hogy bármikor Hadházy szemébe mondja a vádakat, mert vannak bizonyítékai.

Hadházynak nem ez az első botránya a közelmúltban. Nemrég a baloldali Propeller talált rá egy blogbejegyzésre, amelyben dokumentumokkal, orvosi látlelettel alátámasztva arról írnak, hogy Hadházy 2005-ben egy családi nyaraláson úgy megverte nevelt fiát, hogy a gyerek fején össze kellett varrni a sebet.