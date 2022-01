Kiderült, ki lövöldözött a magyar-osztrák határon hétfőn

Pintér Sándor osztrák kollégájával, Gerhard Karnerrel együtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy közösek a célkitűzéseik: országaik biztonságát garantálni, állampolgáraiknak biztonságot nyújtani. Ezeket együttes erőfeszítésekkel érik el - tette hozzá. Közös járőrözéseket szerveznek, megfelelő információátadással biztosítják a másik félnek a felkészülést a bűnözőkkel szemben, a bűncselekmények feldolgozásához pedig közös nyomozócsoportot hoznak majd létre - sorolta a belügyminiszter.

Megköszönte, hogy együttesen vesznek részt az Európai Unió külső határainak védelmében: az osztrák rendőrök is óvják Magyarország schengeni külső határait.

Egyetértenek abban is - mondta Pintér Sándor -, hogy Európa biztonságát nem csupán közvetlenül a határok mellett kell őrizni. Ennek megfelelően részt vesznek a Balkánon olyan rendőri akciókban, amelyek szavatolják Magyarország és Ausztria biztonságát. A legutóbbi másfél évben a koronavírus-járvány elleni harcban is együttműködtek - közölte Pintér Sándor. Hozzáfűzte: értékelték a pandémiaügyi helyzetet, és biztosították egymást arról, hogy a későbbiekben is a járvánnyal kapcsolatos információk figyelembevételével fogják összehangolni a határ menti tevékenységeiket. A magyar belügyminiszter azt mondta: bízik benne, hogy a későbbiekben még hatékonyabb lesz az együttműködés.

Gerhard Karner közölte, hogy decemberi hivatalba lépése utáni első nemzetközi útja Magyarországra vezetett. Ez jelzi a már eddig is ápolt jó együttműködést - jelentette ki az osztrák belügyminiszter, aki úgy értékelt, hogy fontos témákat vitattak meg a kétórás munkamegbeszélésen.

Megegyeztek abban, hogy fokozzák az erőfeszítéseket a szervezett bűnözés, ezen belül az embercsempészés és az emberkereskedelem elleni harcban. Szintén foglalkoztak az Európai Unió külső határainak védelmével. Gerhard Karner közölte: belügyminiszterként egyik első hivatali feladataként tizennyolc olyan rendőrt búcsúztatott el, aki szegedi bázissal a magyar határok őrizetében segít.

Elvárják, hogy az Európai Bizottság fokozza a határok védelmét - jelentette ki az osztrák tárcavezető.

Gerhard Karner közölte: egyetértettek abban is, hogy az eddigi formában folytatják a már megkezdett együttműködéseket, például a közös járőrözéseket.

Kérdésre felelve Pintér Sándor azt üzente a hétfői lövöldözőnek, hogy a rendőrök tudják, ki ő, és el fogják kapni.

Hétfő délelőtt rálőttek egy osztrák határőrre a magyar-osztrák határon, a Szentpéterfa-Eberau átkelőhely közvetlen közelében. A burgenlandi hatóságok által megerősített osztrák lapértesülések szerint a feltételezett embercsempész által vezetett furgon áttört a határon, majd amikor az osztrák katonák megállították, kikerülte az ellenőrzést, és Magyarország felé elmenekült. Közben a határon át rövid tűzharc alakult ki, amelynek során nem sérült meg senki.