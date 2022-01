Karácsony-káosz: Átverik az embereket a bringasávval

Az infók torzításával próbálja alátámasztani a BKK a főváros korábbi döntését, amivel elvették a sávokat az autósoktól azért, hogy a biciklisek igényeit is kielégítsék. Áll a forgalom, gyakran a metrópótló buszok is, bedugul az egész város: az ebből fakadó dugót, közlekedési káoszt mindannyian saját bőrünkön tapasztaljuk – írja a Metropol.

Így volt ezzel a szakma is, amely mérgében részletes felmérést készített a közutakon. A BKK adataival szemben a vezess.hu szakportál december végi mérésével egyértelműen kimondja: nemhogy kihasználatlanok a biciklisávok, de számottevően több kerékpáros sincs a 2020-as járvány óta, miközben feleakkora keresztmetszeten kell átszivárogni ugyanannak az autómennyiségnek. Szerintük a forgalom 91 százaléka áll szemben a biciklis 9 százalékkal, ami nem indokolja a sávok fele-fele arányú elosztását. A BKK adatairól pedig azt írja a vezess.hu a BKK válasza alapján: „A mérés 9 órányi időt fedett le, csak csúcsidőben mértek, és a járdán téblábolókat is közlekedőnek számolták, és betették őket a biciklis, rolleres csoportba. Hogy mennyire hasznos egy ilyen mérés, amiben a villamoson utazót leszállás után még gyalogosként is simán regisztrálhatják – akár többször is -, azt nehéz elképzelni...”

A vezess.hu ezzel szemben egy egész napig kamerázott, és 43 ezer fényképből kiderült: 24 óra alatt 10 890 autós haladt az egyik sávban, míg 460 biciklis a biciklisávban...

24 óra mérlege: 10 890 autós az egyik sávban, 460 biciklis a biciklisávban

A körúton egy Daciába helyezett kamera kétmásodpercenként készített fényképet az autó melletti forgalmi sávról, és biciklisávról is – írja a vezess.hu. Ez 24 óra alatt 43 200 darab fényképet jelent. A képekből kiderült, hogy a kerékpársávban a bicikliken kívül 144 motorkerékpár, 75 roller és 3 mentő, 2 rendőrautó és 1 egykerekű is előfordult, de ez még mind semmi, további 139-et is le lehet vonni az 1099-ből (összesen ennyien haladtak át a biciklisávon), mert ennyi szabálytalan autós is igénybe vette a bringasávot. A kerékpársávban közlekedő biciklik százalékos aránya a többi közlekedőhöz képest így már csak 6,2 százalék a 93,8 százalékkal szemben– ismertették. Ez igen távol esik a BKK által közölt számoktól. Aztán a BKK vezess.hu-nak adott válaszából az is kiderült: ők a gyalogosokat is beleszámolták, úgy jön ki a 21:11-es autós-biciklis arány...

A számok magukért beszélnek Fotó: Vezess.hu

Ráadásul a vezess.hu felmérése szerint a biciklisek 37 százaléka ételfutár. Ők a vizsgált hétköznapon 275-en voltak. Vagyis „igazi” biciklis csupán pár száz megy, szemben a másik sávban elhaladó több mint tízezer autóval...

Életveszélyes a biciklisáv a körút egy részén

Ahogy a Metropol már megírta, a körúton nemcsak az autósoknak kell vigyázniuk a biciklistákkal.

– A lehető legrosszabb megoldás volt a biciklisávot ráterelni a járdára és a zebrára, hiszen ez nagyon balesetveszélyes. Mi nem is támogattuk ezt a verziót. A Baross utcánál a legrosszabb a helyzet, mert ott pont a megállóból a villamoshoz tartó emberek útvonalába közlekednek a bringások. Sajnos így kódolva van a konfliktus a gyalogosok és a kerékpárosok között pedig vigyázni kellene egymásra – mondta a Metropolnak korábban Halász Áron, a Magyar Kerékpárosklub elnökhelyettese.

A gyalogost is kerékpárosnak számolják, ha épp rálép a bringasávra? Fotó: Mate Krisztian / Metropol

Karácsony tanulhatna az erdélyiektől

A lap már korábban azt is megírta, hogy a kolozsvári bicikliutakról példát vehetne Budapest vezetése, mert ezt lehet jól is csinálni. Az erdélyi városban ésszerűen alakították ki a biciklisávokat, és nem vaktában improvizáltak. A központban az utcákkal és a járdákkal párhuzamosan fut a felfestett biciklisáv, sehol sincs nyomvonal. Az autósoktól nem vették el a sávokat, ők is zavartalanul haladhatnak. Ahol nem volt elegendő hely, ott a járdából kerítettek el egy szakaszt a kerékpárosoknak, de különválasztották, és nem a járdán fut, mint Budapesten. A gyalogosok is biztonságosan közlekedhetnek, és a bicikliseknek sem kell kerülgetni őket.

Mit gondolnak a budapestiek a nagykörúti biciklisávról?

Rozália: „Hatalmas dugókat okoz a főváros eszetlen szervezése, nem az autósoktól kellett volna elvenni a sávokat. Főleg a körúton borzasztó a helyzet. Ijesztő ez a hozzánemértés. Racionálisabban kellene gondolkodniuk.”

Lilia: „Alig van biciklis, inkább ételfutárokat látni. Ráadásul sokan felelőtlenül gyorsan közlekednek, nincsen ez így jól. A gyalogosok és a biciklisek is balesetveszélynek vannak kitéve. A legtöbbször üres a biciklisáv, az autók közben meg nyomorognak.”

Sándor: „Sokat járok erre, autóval és gyalog is. Nagyon rosszat tettek, hogy elvették tőlünk a sávokat. A biciklisták úgy mennek, mintha autópályának néznék a járdát, amin sok helyütt már le is kopott a felfestés. Több balesetet is láttam már miattuk.”