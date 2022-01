Így koronázza meg az elmúlt 55 évét Bangó Margit

Bangó Margit utolsó nagy koncertjére készül. 72 éves lesz és úgy érzi, hogy több ilyen nagyszabású estet már nem szeretne adni. A művésznő nagyon büszke az elmúlt 55 évre, amely során végig a rajongói szeretete és tisztelete adta neki az erőt és az okot, hogy tovább zenéljen.

Bangó Margit a őszintén vallott a Metropolnak a terveiről, arról, hogy szerinte miért szeretik őt ennyien. Elárulta, hogy bár nagy koncert már nem lesz több, de ez akkor sem a búcsúzás.

-Nálam ez tényleg az utolsó nagy koncert lesz. 72 éves leszek áprilisban és valami nagyon széppel szeretnék a Sport Arénától és a nagy közönségtől elbúcsúzni. Nem egy teljes búcsú lesz, csak nagykoncertet többet már nem szeretnék adni - árulta el az énekesnő lapunknak, majd gyorsan hozzáfűzte, hogy azért nem kell izgulni, hiszen nem fog ő eltűnni a zenei életből.

- Természetesen kisebb fellépések fogok vállalni, hiszen színpad nélkül nem tudnék létezni. Ez az életem és a közönség mérhetetlen tisztelete és szeretete az ad erőt és gyógyulást mindenre.

Tervezi, hogy bejárja Európát

-Az országban és Európában is tervezek majd kisebb fellépéseket. Erdélybe is szeretnék majd menni, de ott egyébként is sokat jártunk már - mesélte Bangó Margit, majd egy kedves emlékét is megosztotta a Metropol olvasóival.

-Most nemrégiben is voltam és egy fantasztikus élményben volt részem. Az egyik legtehetségesebb és legkedveltebb előadóval koncerteztem Romániában. Mi még jobban szárnyaltunk mint maga a közönség. A román zenekar, a magyar cigányzenekar így együtt csodálatos volt.

Az énekesnőmegállás nélkül dolgozik, hogy új dalokkal és videóklippekkel lepje meg a közönséget.

- Egyébként a Swing ala django-val elég sokat dolgozunk. 4 számot készítettünk el és pont a napokban fejeztük be a második dalhoz tartozó videóklipet is és persze lesznek a nyári koncertek, szóval van bőven program.

“Nagyon fontos az alázat”

-Én soha nem felejtettem el, hogy honnan jöttem és hova jutottam. Egy egyszerű életszemléletet követek, akár lehet egy hajléktalan, akár lehet a világ legnagyobb embere, de én megadom neki a tiszteletet. Fontos, hogy emberek tudjunk maradni és persze az alázat is. Hiába bármilyen tehetséges az ember, ha nincsen benne emberi alázat, akkor az nem ér semmit - mondta a művésznő, aki úgy érzi, hogy neki a kisugárzása az, ami miatt sokan szeretik.

-Nem tudok úgy elmenni emberek mellett, hogy ne akarnának köszönni, vagy megölelni. Szerintem mondhatom bátran, hogy ritka művész az olyan, akit ennyire szeretnek. Ha én elhagyom az országot és bármilyen színpadon lépek fel, akkor én Magyarország vagyok. Nagyon büszke vagyok erre és a magyar cigányság zenéjére és tehetségére egyaránt, de talán a legbüszkébb arra vagyok, hogy Isten mit adott nekem és arra ahogy sáfárkodom vele. Ott van még az unokám, akit nagyon imádok és persze a családom. És nagyon büszke vagyok arra, hogy a lányom, Marika folytatja tovább.

Egész nap Bangó Margit szól

-A kisgyerekek is ismernek és jönnek és átölelnek. Mondják, hogy Margit néni én nagyon szeretlek. Ismerik a dalaimat és ezen mindig meglepődöm - ismerte el az énekesnő, aki bár tudja, hogy a modern technikával a gyerekek könnyen találnak meg bármit, de akkor is megmelengeti a szívét egy-egy hasonló történt.

-Egyszer volt olyan is, hogy a szülők odajöttek és mondták, hogy nagyon szeretnek és tisztelnek engem, de már nagyon unják, hogy a kis Dávidka felkel és benyomja reggel a dalaimat és onnantól Bangó Margit szól egész nap.

Méltó búcsú lesz, sztárvendégekkel

Bangó Margit úgy érzi, hogy ez a koncertje egy tökéletes összegzése lesz az eddigi karrierjének.

-Az lesz, amit megszokott tőlem a nagyközönség. Sírás, tánc, öröm tehát mindenből lesz egy kicsi - árulta el előzetesen a művésznő, aki kiemelte, hogy olyan nevekkel lép majd színpadra, mint a Swing á la django, Robi Lakatos, Sárközi Lajos, Takács Nicolas, Kökény Attila, Csonka Miki és Bangó Marika.

- 55 éve vagyok a pályán és ez a koncert ezt az 55 évet fogja körülölelni. Zeneileg, emberileg és művészileg is. Nagy élmény volt az utolsó Aréna nagy koncertem is, amikor egy nap alatt kettő koncertet is tartottam. Megdöbbentő volt az ünneplés, végig állva tapsolt a közönség, pedig nem egy rövid koncertről beszélünk.