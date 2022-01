Halálos késelés a XVI. kerületben: Könnyek között vallotta be tetteit a gyilkos

Zokogva ismerte be tetteit az a férfi, aki vasárnap este szúrta szíven a kétgyermekes családapát, Nagy Sándort. Mint megírtuk, a férfi az erkélyen dohányozva vette észre a kocsik között ólálkodó, terepszínű kabátos férfit, akit követni kezdett, és kérdőre is vont. A férfi azonban menekülni kezdett, és

szíven szúrta Sándort, aki még ugyan pár háztömböt visszatántorgott, de utána siető felesége karjai közt összeesett, később meghalt.

A nyomát a gyilkosság helyszínétől pár kilométerig tudták követni, a férfinek ugyanis nem csak dzsekije, de mozgása is igencsak jellegzetes volt. Az utolsó kamerafelvétel melletti ház tulaja viszont elmondta, hogy szomszédjában egy kísértetiesen hasonló férfi lakik, akiről kiderült, aznap be sem ment dolgozni. A zsaruk ezek alapján hamarosan őrizetbe is vették,

a férfi pedig hamar megtört, és könnyek között bevallotta, mit tett, a helyszínen pedig azt is megmutatta, hol hova rejtette a gyilkos kést.

– Elmondta, hogy nem kívánta a sértett halálát, de a szúrás a szív balkamráját érte. Hozzátette, hogy az esemény után hazament, a kést elmosta, utána rejtette el, a terepszínű kabátot pedig kidobta, aztán a szemétszállító cég elvitte, így azt nem találtuk meg – mondta Dr. Pál Adrián. A gyilkos azt állította, hogy kocsit sem akart lopni, állítása szerint a dolgát akarta elvégezni aznap este a kocsik között. Az eset különös fintora, hogy mind az áldozat, mind pedig a gyilkos ukrajnában született, mindketten kőművesek, alig két kilométerre születtek egymástól, és egyidősek, mégsem ismerték egymást.