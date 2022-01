Gyilkosság a 16. kerületben: Megrázó részleteket árult el a rendőrség

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, vasárnap szörnyű tragédia történt Budapest 16. kerületében, a Centenáriumi lakótelepen. Késő este, nyílt utcán késeltek meg egy férfit, aki felfigyelt az azóta is ismeretlen elkövető gyanús viselkedésére. A megrázó esettel kapcsolatban most további részletek derültek ki a rendőrség közleményéből.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya ismeretlen tettes ellen indított eljárást emberölés bűntett miatt. A rendelkezésre álló adatok alapján 2022. január 16-án 21 óra 22 perckor Budapesten, a XVI. kerületben, az utcán megszúrtak egy férfit.

A 39 éves sérültet a mentők életveszélyes sérüléssel kórházba vitték, de ott az orvosi ellátás ellenére életét vesztette.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében – olvasható a police.hu-n.