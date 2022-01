Ez lett a BKK-automatákból: Hajléktalanok költöztek a helyére

A Metropol olvasója küldte be ezt a képet, és mint írja, úgy tűnik, mintha szívatni akarná a lakosokat a Karácsony Gergely vezette önkormányzat. A városban spórolásra hivatkozva szereltetett le számos jegyautomatát a BKK, így most üres betontömbök csúfítják el a forgalmas csomópontokat, amelyek a szeméttől és a mocsoktól eleve egyre rondább képet mutatnak. Közben meg a maradék „túlélő” automatáknál kígyózó sorokra és hosszú várakozási időre számíthatnak az emberek.

Pórul járnak a külföldiek is

Eddig egyszerűen és gyorsan tudtak az idelátogatók BKK-jegyeket vásárolni a jegyautomatákból. Ők most simán lekéshetik az átszállást amiatt, hogy a megmaradt jegyautomatáknál kénytelenek sorban állni.

46 jegyautomatával van kevesebb

„A jelenleg üzemelő 364 automatából 318 elérhető gép lesz a fővárosban” – jelentette be korábban a Budapesti Közlekedési Központ. Magyarázatként azt írták, hogy ezzel pénzt spórolnak, és amúgy is megváltoztak a jegyvásárlási szokások, nincs szükség ennyi automatára.

Mit szól ehhez a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója?

„Nem jó ötlet leszerelni a jegyautomatákat spórolásra hivatkozva, hisz épp ezek szedik be a bevételek nagyját. Szomorúan látom, hogy az elmúlt napokban mégis sorra tűnnek el az automaták Budapest csomópontjaiból” - kommentált Vitézy Dávid facebook oldalán. A volt BKK-vezér hozzátette – „Az automaták szedik be 2021-ben is a BKK bevételeinek többségét. Többtízmilliárd forintot szed be a BKK az automaták révén.”