Álruhában is ellenőriznek a halőrök

Az elmúlt években nagyot változott a horgászkultúra Magyarországon. A pecások jelentős többsége nemcsak a környezetére ügyel, tartja tisztán a horgászhelyet, hanem a halakat is egyre jobban óvja. A fogás utáni kíméletes visszaengedés, szájfertőtlenítés már szinte alap, és egyre többen pecáznak csak az élvezetért, azaz minden kifogott példányt visszaengednek.

Nem mindennapos, de előfordult már, hogy bántalmazták a pecások a halőrt Fotó: Hegedűs Márk / Mediaworks

– Mi is ezt tapasztaljuk. Ennek pedig az az oka, hogy megnőtt a C&R (Catch and Relase, azaz fogd meg és engedd vissza) horgászok száma, valamint a halgazdálkodók is jobban védik halállományaikat – fogalmazott a Borsnak Markella Krisztián, a Nébih Agrárgazdálkodás Felügyeleti Osztályának vezetője.

Nem népszerű szakma

Egyre több halőrrel találkozhatunk a vízpartokon, azonban így is emberhiánnyal küszködik a szakma. Ennek oka prózai: nem túl népszerűek az ellenőrök hazánkban, valamint a legjobban fizető foglalkozások listáján sem találjuk meg. Emellett a szakemberek télen, nyáron, hétvégén, ünnepnapon is vízparton vannak, hogy ellenőrizzék a horgászokat, halászokat.

Markella Krisztián, a Nébih Agrárgazdálkodás Felügyeleti Osztályának vezetője Fotó: Nébih

– Nem mindennapos, de előfordult már, hogy megfélemlítették, fizikailag bántalmazták a kollégákat – tette hozzá Markella. – A halőrre, mint ellenőrre szintén vonatkoznak bizonyos etikett szabályok. Ebbe beletartozik az igazoltatáskor a megfelelően udvarias, de kissé távolságtartó magatartás. Tudni kell, hogy a hivatásos halőrök rendészeti szakvizsgával rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy elsajátítják az önvédelmi alapokat, ami azért szükséges, hogy megvédjék magukat egy esetleges támadás ellen. Mivel azonban hivatalos személynek minősülnek, ezért súlyosabb büntetésre számíthatnak azok, akik megtámadnak egy halőrt.

Inkognitóban dolgoznak

Talán kevesen tudják, de ezen szakma dolgozói beépülhetnek, megfigyelhetnek, civilként próbavásárolhatnak. Éppen ezért nem minden halőr személyazonossága nyilvános. Előfordulhat olyan eset, hogy kedélyesen elbeszélgetünk a szomszéd pecással a vízparton, akiről később kiderül, hogy halőr.

A civil megfigyelés is hozzátartozik a munkájukhoz Fotó: Balogh Zoltán / MTI

– A civil megfigyelés is hozzátartozik a munkánkhoz. Mi nemcsak azt ellenőrizzük, hogy a horgásznál a halfogásra jogosító okmány rendben van-e, hanem a boltok és éttermek esetén a halértékesítést, -feldolgozást is – így próbáljuk meg a feketekereskedelmet visszaszorítani – mondta a Nébih Agrárgazdálkodás Felügyeleti Osztályának vezetője, aki kiemelte: nem feltétlenül a bírságolás a céljuk, inkább a jogszabályi előírások érvényesítésére hívják fel az érintettek figyelmét.

Szeretnek horgászni

Rendszeresen olvashatunk olyan híreket, hogy kapitális kopoltyúst fog egy-egy halőr. Legutóbb arról számoltunk be, hogy 60 kilós busát csalt partra az egyikük. Ez nem véletlen, ugyanis a legtöbben azért választják ezt a hivatást, mert imádnak a vízparton lenni.

Nemcsak azt ellenőrzik, hogy a horgásznál a halfogásra jogosító okmány rendben van-e, hanem a boltok és éttermek esetén a halértékesítést, -feldolgozást is Fotó: Nébih

– Természetesen nem feltétel, hogy szeressen pecázni, de jóval könnyebb dolga van annak, akinek ez a hobbija, hiszen ismeri a halakat, tud „horgászaggyal is gondolkodni” – zárta Markella.