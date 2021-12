Városháza-gate: Így működik a fővárosban a jutalékos rendszer – videó

Eladnák a Városházát – röppent fel a hír, de a java csak ezután jött! Kiderült a nyilvánosságra került hangfelvételekből, hogy a fővárosban jutalékos rendszer működik az ingatlanok eladásánál, és hamarosan elhangzott az ügyben Bajnai Gordon egykori szocialista miniszterelnök neve is. Meddig érnek a szálak, kik a szereplők? Idézzük fel az ügy részleteit!

Amikor egy újságíró megkérdezte Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján, lesz-e következménye mindannak, ami napvilágot látott a Városháza eladásával és a fővárosi jutalékos rendszer működésével kapcsolatban, a főpolgármester azt válaszolta: „Igen. Feljelentjük önöket!” - emlékeztet a Ripost.

A sajtótájékoztatót azért hívta össze összes helyettesével együtt, mert november 16-án reggel egy újabb kellemetlen felvétel került nyilvánosságra, amiben a telekeladások kapcsán baloldali üzletember, Gansperger Gyula már egyfajta jutalékos rendszert vázol fel. Megemlíti Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes nevét és még Bajnai Gordonét is. A felvételen elhangzottak alapján több fővárosi ingatlant is jutalékos rendszerben értékesítettek. Anonymus egy konkrét példán keresztül érzékeltette, hogyan zajlanak az ingatlaneladások a Karácsony vezette fővárosban. Az újabb és újabb hangfelvételek és információmorzsák pedig egyre több részletre derítettek fényt és egyre több szereplőt vontak be a történetbe.

Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy tűzbe teszi a kezét Kiss Ambrusért, aki pedig kijelentette: beperli Gansperger Gyulát. Ganspergert utolérte a Médiaworks Hírcentrumának munkatársa, de a baloldali üzletember lecsapta a telefont.

Ezek után nyilvánosságra került egy fénykép, ami együtt ábrázolja Bajnai Gordont és Gansperger Gyulát. Bajnai erre már reagált, bejegyzésében elismerte, hogy ismerik egymást, de a köztük lévő kapcsolatot próbálta jelentéktelennek feltüntetni. Mintegy elébe menve a következő hangfelvételek nyilvánosságra kerülésének, elismerte, hogy részt vett olyan tárgyaláson, ahol a Városháza eladása volt a téma.

November 19-én Anonymus ismét jelentkezett és ledobott egy atombombát: nyilvánosságra hozott egy felvételt, ami egy üzleti megbeszélés részleteit tartalmazza. A felvételen Bajnai, Gansperger és egy ismeretlen férfi beszélget a Városháza-projektről. Az is elhangzik, hogy Bajnai Gordon egy Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő cég vezérigazgatója felett álló személlyel egyeztetett.

A városháza-botrány november 5-én robbant ki, november 19-én pedig már eljutottunk Bajnai Gordon korábbi szocialista miniszterelnökig.