Szívfacsaró: "ugye ti nem fogtok meghalni" - kérdezgeti szüleit a magyar kislány

"A településünkön csatornázás volt, ennek is megkaptuk a díját: 123 000 Ft. Azt ígérték, hogy senkinek sem kell egy összegben kifizetni, még is így lett. Hulladék szállítás elmaradt díja: 70 000 Ft. A temetés minden pénzünket elvitte. Most várjuk a csodát, persze nem ölbe tett kézzel. Kisebb-nagyobb kerti munkákat elvállal a férjem, fát vág, metsz, ami jön mindent elvállalunk" – magyarázta az anya, aki 8 órában ugyan dolgozik, de ez és a GYOD elmondása szerint nem fedezi a tartozásaikat.