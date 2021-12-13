Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Hátborzongató képsorok: Szellemet rögzített a kocsma biztonsági kamerája

PUBLIKÁLÁS: 2021. december 13. 12:04 / FRISSÍTÉS: 2021. december 17. 11:39
Paranormális jelenséget kapott el a kamera.

Az Angliában található Észak-Dorset egyik hírhedt kocsmájában rögzítették a pillanatot, amitől valósággal sokkot kaptak a vendégek és a kocsmárosok is. Az aprócska pub a környéken csak arról ismert, hogy rendszeresen paranormális jelenségeket tapasztalnak az arrajárók.

Legutóbb a Twitterre posztoltak egy felvételt, ami a The Longs Arms nevezetű kocsma biztonsági kamerájának képsorait tartalmazza.

Mint az jól látható, a pult belső részének legalsó polcán hirtelen felrobban egy pohár anélkül, hogy ahhoz hozzáért volna bárki.

EGY EGYSZERŰ POHÁR VOLT, SENKI SEM NYÚLT HOZZÁ. NAGYON FURCSA EZ AZ EGÉSZ

– mondta a WiltshireLive-nak a kocsma tulajdonosa, Rob Allcock.

