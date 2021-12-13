Hátborzongató képsorok: Szellemet rögzített a kocsma biztonsági kamerája

Az Angliában található Észak-Dorset egyik hírhedt kocsmájában rögzítették a pillanatot, amitől valósággal sokkot kaptak a vendégek és a kocsmárosok is. Az aprócska pub a környéken csak arról ismert, hogy rendszeresen paranormális jelenségeket tapasztalnak az arrajárók.
Legutóbb a Twitterre posztoltak egy felvételt, ami a The Longs Arms nevezetű kocsma biztonsági kamerájának képsorait tartalmazza.
Mint az jól látható, a pult belső részének legalsó polcán hirtelen felrobban egy pohár anélkül, hogy ahhoz hozzáért volna bárki.
EGY EGYSZERŰ POHÁR VOLT, SENKI SEM NYÚLT HOZZÁ. NAGYON FURCSA EZ AZ EGÉSZ
– mondta a WiltshireLive-nak a kocsma tulajdonosa, Rob Allcock.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.