Hátborzongató képsorok: Szellemet rögzített a kocsma biztonsági kamerája

Az Angliában található Észak-Dorset egyik hírhedt kocsmájában rögzítették a pillanatot, amitől valósággal sokkot kaptak a vendégek és a kocsmárosok is. Az aprócska pub a környéken csak arról ismert, hogy rendszeresen paranormális jelenségeket tapasztalnak az arrajárók.

Legutóbb a Twitterre posztoltak egy felvételt, ami a The Longs Arms nevezetű kocsma biztonsági kamerájának képsorait tartalmazza.

So #George our resident ghost👻 is playing up tonight, keep watching the bottom shelf👻😬👻👻👻👻👻 pic.twitter.com/PnoWqwMvjY — The Longs Arms (@TheLongsArms) December 4, 2021

Mint az jól látható, a pult belső részének legalsó polcán hirtelen felrobban egy pohár anélkül, hogy ahhoz hozzáért volna bárki.

EGY EGYSZERŰ POHÁR VOLT, SENKI SEM NYÚLT HOZZÁ. NAGYON FURCSA EZ AZ EGÉSZ

– mondta a WiltshireLive-nak a kocsma tulajdonosa, Rob Allcock.