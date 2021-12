Saját magát buktatta le Karácsony Gergely, nem is egyszer

“Jó reggelt! Hétfő reggel van” - így köszönt be nemrég Karácsony Gergely álmos fejjel egy kávé mellől, pólóban, saját konyhájából a Facebookon. De nem 7-kor, hanem 10 órakor.... Sok dolgozó ember és iskolás irigyelheti a laza főpolgármesteri életmódot. Egy másik videóból kiderült, hogy mindegy, mikor ér be a munkahelyére: 8 óra 34-kor még azon viccelődött az autóban a vele interjúzó újságíróval, hogy ő a főnök, bármikor beérhet… “Tulajdonképpen nincs semmi, csak most akkor hogy követelem meg mástól” - mondta Karácsony. Ráadásul kétszeresen is lebukott ezzel a felvétellel: az is kiderült belőle, hogy a jórészt általa okozott óriási budapesti dugó miatt késik el ő maga is a munkából.