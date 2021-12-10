Megérkeztek a legfrissebb számok: 166 új halálos áldozatot követelt a koronavírus Magyarországon

A koronavirus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint a beoltottak száma 6 176 567 fő, közülük 5 883 873 fő már a második oltását is megkapta, 2 906 959 fő pedig már a harmadik oltást is felvették.

6884 új fertőzöttet igazoltak,

ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 182 922 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 166 többségében idős, krónikus beteg,

így az elhunytak száma 36 429 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 968 897 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 177 596 fő. 6939 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 573-an vannak lélegeztetőgépen.

Az Oltási akcióban már összesen 1 millió 314 ezren vettek fel oltást, az akció december 12. vasárnapig tart, addig lehet előzetes időpontfoglalás nélkül menni az oltópontokra. Hamarosan megnyílik az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is, csak az érvényesített regisztrációval rendelkező szülők fognak tudni időpontot foglalni.