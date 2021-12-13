Ezért érdemes megállni egy órára: Janicsák Veca, Böjte Csaba és a 100% Jézus felejthetetlen élményt ígér

Az esemény mindazoknak szól, akik az év végét, a karácsonyt megelőző időszakot jellemző rohanás közepette szeretnének kicsit megállni, feltöltődni, felkészülni az ünnepre. A szervezők időt és teret biztosítanak az Istenhez kapcsolódásra, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Várják mindazokat, akik már találkoztak Jézussal – és azokat is, akik még keresik őt.
Az egyórás esemény sztárvendége Janicsák Veca énekesnő lesz. Kortárs tánccal is kiegészített koncerttel készül a 100% Jézus zenekar. Jelen lesz az erdélyi Böjte Csaba testvér is, aki eddig nem hallott karácsonyi történetekkel készül, amelyek segítik a megtisztulást és a lelki felkészülést az új évre.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni IDE kattintva lehet.
Védettségi igazolvány nem szükséges, maszk viselése azonban kötelező.
