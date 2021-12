Övből csinált lasszóval fogták meg az elszökött pónikat

Nagyon meglepődött az a tanyatulajdonos, akihez a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajóvezetője, Müller Ferenc főtörzsőrmester kopogtatott be, feltehetően az ő pónijait fogták be Mohács kellős közepén. A férfi gyorsan leellenőrizte, és kiderült, tényleg az ő lovairól van szó, a vihar kidöntötte a kerítést, ők pedig elindultak felfedezni a világot. Ki tudja meddig mentek volna, ha nem okoznak forgalmi dugót a belvárosban.

Boldogan fotózkodott a póni a két megmentőjével, Müller Ferenccel (jobbra) és Fortenbacher Attilával Fotó: Facebook

– Járőröztünk Jáger Gegely főtörzsőrmester kollégámmal, nagyon furcsállottuk, hogy lassan haladunk – mesélte a Borsnak Müller Ferenc. – Nem tudtuk mire vélni, de aztán megláttuk a forgalomban a két rémült pónit. Bár ez nem tartozik hivatalosan a munkakörünkbe, de tudtuk, hogy meg kell fogni őket, nehogy valami nagy gond legyen az egészből, például baleset történjen. Elindultunk feléjük lassan, óvatosan, nehogy megijesszük őket, ekkor érkezett Fortenbacher Attila tűzoltó őrmester, szolgálatból tartott hazafelé. Ő nagy lovas, autójával biztonságos távolságra keresztbe fordult előttük az úton. Végül hárman együtt meg tudtuk fogni őket, az egyiket a kötőfékénél fogva, a másikra Attila a nadrágszíjából csinált egyet, tényleg filmbe illő jelenetek voltak.

A Dunai Vízirendészet mohácsi munkatársainak nagyon sokrétű a feladata, a határvédelemtől kezdve, az ártéri fakitermelés, a kis és nagy hajók, horgászat, halászat, strandok ellenőrzése, és még sorolhatnánk.

– Fogtunk is már határsértőt, migránst, körözött bűnözőt, de bevallom, lovakat még nem – folytatta. – De mindig nyitott szemmel járunk, volt olyan, hogy két kidobott kölyök cicát mentettünk, azóta is a kollégámmal élnek. Egyébként az egyik legviccesebb pillanat az volt itt a póniknál, amikor rájöttünk, hogy rendben, megvannak, de hogyan tovább? Nagy hasznát vettük a szolgálati autóban lévő felhúzó kötélnek… De a lényeg, hogy boldog vége lett a történetnek, a tulajdonos is örült, és mi is nagyon, hogy segíthettünk.