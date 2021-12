Duplázott az Advent Bazilika: idén is Európa legjobb karácsonyi vásárának választották!

2019 után 2021-ben is Európa legjobb karácsonyi vásárának választották az Advent Bazilikát. A Szent István Bazilika előtt megrendezett karácsonyi vásár csaknem 25 ezer szavazattal többek között Bázel, Metz, Bécs, Madeira, Prága, Düsszeldorf, Moszkva és Brüsszel karácsonyi vásárát megelőzve diadalmaskodott a European Best Destinations független utazási portál tíz napig tartó online megmérettetésén.



A verseny végeredményét 163 ország 173620 szavazója alakította, legtöbben az Egyesült Királyságból voksoltak. Az Advent Bazilika nem pusztán az összesített szavazáson végzett az élen, de az Angliából és az Egyesült Államokból érkezők körében is az abszolút kedvencnek bizonyult.



Az Advent Bazilika évek óta az európai élmezőnyben szerepel: 2020-ban a második helyet szerezte meg a szavazáson, 2019-ben pedig az élen végezve, első ízben viselhette a legjobbnak járó címet.



„Az rendezvény alapítása óta missziónk, hogy hozzájáruljunk Budapest és Magyarország turisztikai vonzerejének növeléséhez az ünnepi időszakban. Az online megmérettetésen való részvétel is ebből az elköteleződésünkből fakad. Büszkék vagyunk rá, hogy az Advent Bazilika ezzel a kitüntető címmel ismét hírét viszi a világban Budapestnek. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ránk szavazott!”



Az immár kétszeresen Európa legjobb karácsonyi vásárának választott Advent Bazilika idén tizenegyedik alkalommal fogadja az ünnepelni vágyókat.