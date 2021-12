A versenyszellem hajtja a Virtuózok ifjú zongoristáját

Kádár Viktória nagy visszatérője a műsornak, hiszen már tavaly is szerepelt, ám most egy év alatt annyit fejlődött, hogy bekerült a négy legjobb hazai versenyző közé. „Nagyon sok változást hozhat egy év egy zongorista növendék életében, még így is, hogy a járvány nehezítette a tanítást. Sok mindent lehet elsajátítani egy év alatt, ha valaki tehetséges, szorgalmas és gyakorol” – mondta Becht Erika zenepedagógus, zongoratanár, aki kifejtette azt is, mi kell a sikerhez.