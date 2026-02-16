Meglepő: ez az európai település nyerte el a világ legbarátságosabb városa címet

A Booking közzétette a 14. Traveller Review Awards eredményeit, amely több mint 370 millió hitelesített utazói véleményen alapul. Az összesítés rávilágított arra, hogy a globális turisztikai palettán Montepulciano mindenkit megelőzött: a település a lista élére került, és ezzel hivatalosan is a világ legbarátságosabb városa lett. Az elismerés súlyát növeli, hogy Olaszország számos népszerű úti célja közül egyedül ez a toszkán kisváros tudott diadalmaskodni olyan helyszínek mellett, mint a tajvani Magong vagy a namíbiai Swakopmund.
A siker alapja a tudatos vendéglátás és a történelmi örökség megőrzése. Montepulciano a Valdichiana-völgy dombtetőjén fekszik, látképe az évszázadok során alig változott. A reneszánsz paloták és a szűk utcák olyan kortalan eleganciát árasztanak, amely azonnal magával ragad. Az utazók leginkább azt a közvetlenséget értékelték, amellyel a helyi szállásadók kezelik az érkezőket. Itt a turizmus nem ipari méretekben zajlik; a családi panziók és a generációk óta működő borospincék személyes figyelmet garantálnak minden betérőnek.
A statisztikák szerint a látogatók kiemelkedő pontszámmal jutalmazták a tisztaságot és a szolgáltatások minőségét. A város vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az utazó ne csupán szemlélője, hanem részese legyen a helyi kultúrának. Ez a szemlélet emelte ki a települést a tömegturizmus által személytelenné tett célpontok közül.
Montepulciano hírneve elválaszthatatlan a helyi vörösboroktól. A borászat itt valódi kulturális örökség: a város alatt húzódó történelmi pincék katedrálisra emlékeztető boltozataikkal az élmény szerves részei. A gasztronómiai kínálat – a helyi sajtoktól a kézzel készült tésztákig – alapozza meg a rengeteg pozitív visszajelzést. Nem véletlen, hogy az olasz konyha – úgy általában – világörökségi címre pályázik.
A Piazza Grande és a dóm együttese maga az élő történelem. Montepulciano ugyanis anélkül őrizte meg reneszánsz karakterét, hogy skanzenné vált volna. A helyiek ma is a városfalak között élik mindennapjaikat, a piacon helyi termelők kínálják portékáikat, és ez a hitelesség az, amit a nemzetközi utazóközönség a legmagasabb pontszámmal ismert el. A 2026-os lista igazolja: ha magas minőséget és őszinte emberi kapcsolatokat keresel, ez a hely lesz számodra az ideális úti cél. Ne gondolkozz sokáig, vár rád Toszkána gyöngyszeme.
Nézd meg a videót is Montepulcianoról:
