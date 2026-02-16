Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Montepulciano nemcsak a világ legbarátságosabb városa, de lenyűgözően szép is.

Meglepő: ez az európai település nyerte el a világ legbarátságosabb városa címet

Olaszország
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 16:15
barátságos városToszkána
Toszkána egyik gyöngyszeme nemzetközi szinten is bizonyította, hogy a vendégszeretet náluk a mindennapok része. Fedezd fel velünk, miért érdemes ellátogatnod az olasz településre, hiszen idén a világ legbarátságosabb városa rangsorban egyedüli olaszként vitte el a pálmát.
Oroszi Rita
A Booking közzétette a 14. Traveller Review Awards eredményeit, amely több mint 370 millió hitelesített utazói véleményen alapul. Az összesítés rávilágított arra, hogy a globális turisztikai palettán Montepulciano mindenkit megelőzött: a település a lista élére került, és ezzel hivatalosan is a világ legbarátságosabb városa lett. Az elismerés súlyát növeli, hogy Olaszország számos népszerű úti célja közül egyedül ez a toszkán kisváros tudott diadalmaskodni olyan helyszínek mellett, mint a tajvani Magong vagy a namíbiai Swakopmund.

Montepulciano, a világ legbarátságosabb városa madártávlatból.
Montepulciano szavazás útján elnyerte a világ legbarátságosabb városa kitüntető címét.
Fotó: monticello / Shutterstock
  • Világelső vendégszeretet: Montepulciano a Booking.com szerint a világ legbarátságosabb városa 2026-ban. 
  • Tökéletes hitelesség: reneszánsz környezet és személyes figyelem a tömegturizmus helyett. 
  • Páratlan gasztronómia: világhírű borok és történelmi pincék várják a látogatókat.

Mi teszi Montepulcianót „a világ legbarátságosabb városa” lista győztesévé?

A siker alapja a tudatos vendéglátás és a történelmi örökség megőrzése. Montepulciano a Valdichiana-völgy dombtetőjén fekszik, látképe az évszázadok során alig változott. A reneszánsz paloták és a szűk utcák olyan kortalan eleganciát árasztanak, amely azonnal magával ragad. Az utazók leginkább azt a közvetlenséget értékelték, amellyel a helyi szállásadók kezelik az érkezőket. Itt a turizmus nem ipari méretekben zajlik; a családi panziók és a generációk óta működő borospincék személyes figyelmet garantálnak minden betérőnek.

A montepulcianoi San Biagio-katedrális és zöld környezete.
A montepulcianoi San Biagio-katedrális - a település környéke is számos érdekességet rejt.
Fotó: Martin M303 / Shutterstock

A statisztikák szerint a látogatók kiemelkedő pontszámmal jutalmazták a tisztaságot és a szolgáltatások minőségét. A város vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az utazó ne csupán szemlélője, hanem részese legyen a helyi kultúrának. Ez a szemlélet emelte ki a települést a tömegturizmus által személytelenné tett célpontok közül.

Hívószó: olasz gasztronómia

Montepulciano hírneve elválaszthatatlan a helyi vörösboroktól. A borászat itt valódi kulturális örökség: a város alatt húzódó történelmi pincék katedrálisra emlékeztető boltozataikkal az élmény szerves részei. A gasztronómiai kínálat – a helyi sajtoktól a kézzel készült tésztákig – alapozza meg a rengeteg pozitív visszajelzést. Nem véletlen, hogy az olasz konyha – úgy általában – világörökségi címre pályázik. 

A montepulcianói Piazza Grande és a városháza.
A montepulcianói Piazza Grande, a városka főtere tele van láványos középkori épületekkel. 
Fotó: SCStock / Shutterstock

A Piazza Grande és a dóm együttese maga az élő történelem. Montepulciano ugyanis anélkül őrizte meg reneszánsz karakterét, hogy skanzenné vált volna. A helyiek ma is a városfalak között élik mindennapjaikat, a piacon helyi termelők kínálják portékáikat, és ez a hitelesség az, amit a nemzetközi utazóközönség a legmagasabb pontszámmal ismert el. A 2026-os lista igazolja: ha magas minőséget és őszinte emberi kapcsolatokat keresel, ez a hely lesz számodra az ideális úti cél. Ne gondolkozz sokáig, vár rád Toszkána gyöngyszeme. 

Nézd meg a videót is Montepulcianoról:

