Ezek a világ legveszélyesebb ételei – Rengeteg turista hal bele a fogyasztásukba

Azzal már a kevésbé gyakorlott utazók is tisztában vannak, hogy ha egzotikus helyre mennek, kerülni kell az utcai árusoknál történő étkezést, a csapvíz fogyasztását és a mosatlan gyümölcsök megkóstolását. Viszont vannak olyan helyi különlegességek, amelyeknek nagyon nehéz ellenállni, pedig halálos veszélyt hordoznak. Az ételmérgezést komolyan kell venni, mutatjuk mely ételeket kerüld el, ha jót akarsz magadnak. Íme, a világ legveszélyesebb ételeinek top 5-ös listája.
Ez a tradicionális koreai étel még élő bébipolipok megfűszerezett csápjaiból készül. Amikor kiviszik a pincérek a rendelést, a csápok még mindig tekeregnek, ezért ha a vendég nem rágja meg jó alaposan a nyers polipot, fennáll a veszélye, hogy a torkán ragad, ami fulladáshoz vezethet.
A Casu Marzu földrajzi értelemben már jóval könnyebben hozzáférhető, ugyanis egy szardíniai ínyencségről van szó. Ez a különleges ízű sajt ránézésre nem valami guszta, ugyanis a benne tekergő, élő kukacokkal tálalják, amelyek a sajt jellegzetes ízéért felelősek. Viszont ezek az élő kukacok súlyos gyulladást, de akár perforációt is okozhatnak a belekben, ezért az Európai Unióban nem is lehet kapni, és Szardínián is csak bizonyos feltételek mellett engedélyezett az árusítása.
Ez az étel már sokak számára ismerős lehet, ugyanis komoly negatív hírnévnek örvend az elfogyasztásához kapcsolható halálesetek miatt. Mivel a gömbhal legtöbb része erősen mérgező, ezért csak speciálisan erre képzett, engedéllyel rendelkező szakácsok készíthetik el. A veszély ellenére Kínában, Dél-Koreában és Japánban a Fugu igazi ínyencségnek számít.
Izlandon a grönlandi cápa erjesztett, sózott húsát nevezik Hákárlnak. Viszont ha ennek a jeges vizekben élő cápafajnak a húsát túlságosan frissen fogyasztjuk el, akkor a benne található toxinok hányingert, vakságot, de akár halált is okozhatnak, ezért a világ legveszélyesebb ételei közé sorolják.
A manióka, vagy tápióka kulcsszerepet játszik a világ élelmezésében, mégis rengetegen halnak bele a fogyasztásába. Ugyanis ha helytelenül készítik el, halálos veszélyt rejt. Ha nyersen vagy nem megfelelően átsütve kerül be a szervezetbe, a benne lévő linamarin nevű vegyület ciánná alakul, ami halálos méreg. Többen belehaltak már az utcai árusoknál vásárolt tápióka elfogyasztásába.
Az alábbi videóból megismerheted a világ legveszélyesebb ételeinek top 10-es listáját:
Az alábbi cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.