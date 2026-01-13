Ezek a világ legveszélyesebb ételei – Rengeteg turista hal bele a fogyasztásukba

Azzal már a kevésbé gyakorlott utazók is tisztában vannak, hogy ha egzotikus helyre mennek, kerülni kell az utcai árusoknál történő étkezést, a csapvíz fogyasztását és a mosatlan gyümölcsök megkóstolását. Viszont vannak olyan helyi különlegességek, amelyeknek nagyon nehéz ellenállni, pedig halálos veszélyt hordoznak. Az ételmérgezést komolyan kell venni, mutatjuk mely ételeket kerüld el, ha jót akarsz magadnak. Íme, a világ legveszélyesebb ételeinek top 5-ös listája.

Gondolnád erről az ártalmatlannak tűnő, milliók által naponta fogyasztott gyökérzöldségről, a maniókáról, hogy a világ legveszélyesebb ételei közé tartozik? / Fotó: Nowaczyk / Shutterstock

Ha külföldre utazunk, a helyi ételkülönlegességek akár halálos ételmérgezést is okozhatnak.

A világ legveszélyesebb ételei közé tartozik a szannakdzsi, a Casu Marzu, a gömbhal (Fugu), a Hákárl és a manióka.

Ezek a világ legveszélyesebb ételei

Szannakdzsi – élő bébipolipok

Ez a tradicionális koreai étel még élő bébipolipok megfűszerezett csápjaiból készül. Amikor kiviszik a pincérek a rendelést, a csápok még mindig tekeregnek, ezért ha a vendég nem rágja meg jó alaposan a nyers polipot, fennáll a veszélye, hogy a torkán ragad, ami fulladáshoz vezethet.

Casu Marzu – kukacos sajtkülönlegesség

A Casu Marzu földrajzi értelemben már jóval könnyebben hozzáférhető, ugyanis egy szardíniai ínyencségről van szó. Ez a különleges ízű sajt ránézésre nem valami guszta, ugyanis a benne tekergő, élő kukacokkal tálalják, amelyek a sajt jellegzetes ízéért felelősek. Viszont ezek az élő kukacok súlyos gyulladást, de akár perforációt is okozhatnak a belekben, ezért az Európai Unióban nem is lehet kapni, és Szardínián is csak bizonyos feltételek mellett engedélyezett az árusítása.

A Casu Marzu sajt tele van kukacokkal, amelyek a speciális ízét adják / Fotó: Gengis90 / Shutterstock

Gömbhal (Fugu) – veszélyes csemege

Ez az étel már sokak számára ismerős lehet, ugyanis komoly negatív hírnévnek örvend az elfogyasztásához kapcsolható halálesetek miatt. Mivel a gömbhal legtöbb része erősen mérgező, ezért csak speciálisan erre képzett, engedéllyel rendelkező szakácsok készíthetik el. A veszély ellenére Kínában, Dél-Koreában és Japánban a Fugu igazi ínyencségnek számít.

A gömbhalnak kizárólag az izmai fogyaszthatók, a többi része erősen mérgező / Fotó: HikoPhotography / Shutterstock

Hákárl – erjesztett cápahús

Izlandon a grönlandi cápa erjesztett, sózott húsát nevezik Hákárlnak. Viszont ha ennek a jeges vizekben élő cápafajnak a húsát túlságosan frissen fogyasztjuk el, akkor a benne található toxinok hányingert, vakságot, de akár halált is okozhatnak, ezért a világ legveszélyesebb ételei közé sorolják.