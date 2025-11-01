Ne kövess el több hibát a nyaralás alatt: a hajózási etikett, amit minden utazónak ismernie kell

Ha valaha is hajókirándulásra készülsz, érdemes odafigyelni a legapróbb részletekre is – nem csak a naptej és a szórakozás számít, hanem az is, hogyan viselkedünk a fedélzeten. A hajóutak etikettje olyan általános szabályokat és tanácsokat tartalmaz, amelyet érdemes megfontolni a konfliktusmentes élmények érdekében.

Fotó: Just dance / Shutterstock

Profi tippek a fedélzetre: ez a hajóutak etikettje

Gary Bembridge, a Tips for Travellers YouTube-csatorna hajós szakértője szerint a személyzetet leggyakrabban bosszantó hibák könnyen elkerülhetők, ha az utasok betartják az alábbi 6 aranyszabályt.

Ne foglald le a napozóágyakat egész napra

A személyzet egyik legnagyobb mumusa a „napozóágy-horgászás”: amikor valaki órákra, vagy akár egész napra lefoglalja a legjobb helyeket, miközben nincs is a medencék környékén. A hajótársaságok szabályai szerint a személyzet bizonyos idő után jogosult eltávolítani a napágyakat lefoglaló törölközőket és egyéb személyes tárgyakat, de ez gyakran konfliktushoz vezet, hiszen az utasok sértve érzik magukat. Szintén bosszantó, ha valaki nem tartja be a fedélzeti öltözködési előírásokat, vagy ha a szülők nem figyelnek gyermekeik viselkedésére.

A hajós utak egyik legtöbbeket bosszantó modortalansága a napozóágyak lefoglalása - erre is kitér a hajóutak etikettje

Fotó: raymond orton / Shutterstock

Borravaló: ne hagyd félreérteni

A borravaló szerepét sokan nem értik: a személyzet leginkább akkor bosszús, amikor az utasok nem fizetik a kötelező díjat. Sok hajótársaság már „személyzeti szolgáltatási díj” vagy „személyzeti elismerési díj” néven szerepelteti ezt az összeget a fedélzeti számlán. Egy tipikus 7 napos hajóút esetén a díj forintra átváltva nagyjából 35 000–50 000 Ft között mozog utasonként, ami a szolgáltatások minőségét és a személyzet motivációját is garantálja.

Higiénia és kézmosás: több mint udvariasság

A kézmosás alapvető szabály a fertőzések terjedésének megakadályozására. Ha egy vírus elkapja a fedélzeten tartózkodókat, a személyzet extra feladatokkal szembesül: a takarítás mellett a büfé és a szobaszerviz is rájuk hárulhat, különösen az izolációra kényszerült utasok esetében. A jó higiénia tehát mindenki érdeke.

Egy óceánjárón, ahol viszonylag kis helyen több ezer ember gyűlik össze, a higiénia kiemelten fontos dolog.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Pontosság és a programokhoz való alkalmazkodás

A késés, vagy az, ha túl sok időt töltünk bizonyos programoknál, jelentősen megnehezítheti a személyzet munkáját. A pontos érkezés figyelmen kívül hagyása akár több órányi pluszmunkát is jelenthet a személyzet számára.

Panaszkezelés: először mindig a személyzethez

Ha problémád adódik, mindig a közvetlen személyzethez fordulj először. Azonnali kommunikációval gyorsabb a megoldás, és elkerülhetők a felesleges konfliktusok. A tapasztalat azt mutatja, hogy a személyzet sokkal hatékonyabban tudja orvosolni a kisebb gondokat, ha nem halmozzák a hivatalos panaszok sorát.