A hajóutak etikettje a normális társas érintkezés alapszabálya, amely betartása különösen fontos olyan szűkebb helyeken, mint egy tengerjáró hajó.

Ne kövess el több hibát a nyaralás alatt: a hajózási etikett, amit minden utazónak ismernie kell

hajóút
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 10:15
viselkedésíratlan szabályóceánjáró
A hajóutak során nemcsak a tenger látványa és a programok számítanak, hanem az is, hogyan viselkedünk a fedélzeten. A hajóutak etikettje, illetve annak betartása a zökkenőmentes utazás alapja, ha ezt szem előtt tartod, életre szóló élményekkel gazdagodhatsz.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Ha valaha is hajókirándulásra készülsz, érdemes odafigyelni a legapróbb részletekre is – nem csak a naptej és a szórakozás számít, hanem az is, hogyan viselkedünk a fedélzeten. A hajóutak etikettje olyan általános szabályokat és tanácsokat tartalmaz, amelyet érdemes megfontolni a konfliktusmentes élmények érdekében.

hajóutak etikettje: így viselkedj egy tengerjáró hajón
A hajóutak etikettje - amely a konfliktusmentes tengeri utazás íratlan szabályait tartalmazza - a zavartalan pihenés záloga.
Fotó: Just dance /  Shutterstock 

Profi tippek a fedélzetre: ez a hajóutak etikettje

Gary Bembridge, a Tips for Travellers YouTube-csatorna hajós szakértője szerint a személyzetet leggyakrabban bosszantó hibák könnyen elkerülhetők, ha az utasok betartják az alábbi 6 aranyszabályt. 

  • Ne foglald le a napozóágyakat egész napra

A személyzet egyik legnagyobb mumusa a „napozóágy-horgászás”: amikor valaki órákra, vagy akár egész napra lefoglalja a legjobb helyeket, miközben nincs is a medencék környékén. A hajótársaságok szabályai szerint a személyzet bizonyos idő után jogosult eltávolítani a napágyakat lefoglaló törölközőket és egyéb személyes tárgyakat, de ez gyakran konfliktushoz vezet, hiszen az utasok sértve érzik magukat. Szintén bosszantó, ha valaki nem tartja be a fedélzeti öltözködési előírásokat, vagy ha a szülők nem figyelnek gyermekeik viselkedésére.

hajóutak etikettje: érinti a napozóágyakon hagyott foglaló törölközőket is
A hajós utak egyik legtöbbeket bosszantó modortalansága a napozóágyak lefoglalása - erre is kitér a hajóutak etikettje
Fotó: raymond orton /  Shutterstock 
  • Borravaló: ne hagyd félreérteni

A borravaló szerepét sokan nem értik: a személyzet leginkább akkor bosszús, amikor az utasok nem fizetik a kötelező díjat. Sok hajótársaság már „személyzeti szolgáltatási díj” vagy „személyzeti elismerési díj” néven szerepelteti ezt az összeget a fedélzeti számlán. Egy tipikus 7 napos hajóút esetén a díj forintra átváltva nagyjából 35 000–50 000 Ft között mozog utasonként, ami a szolgáltatások minőségét és a személyzet motivációját is garantálja.

  • Higiénia és kézmosás: több mint udvariasság

A kézmosás alapvető szabály a fertőzések terjedésének megakadályozására. Ha egy vírus elkapja a fedélzeten tartózkodókat, a személyzet extra feladatokkal szembesül: a takarítás mellett a büfé és a szobaszerviz is rájuk hárulhat, különösen az izolációra kényszerült utasok esetében. A jó higiénia tehát mindenki érdeke.

a hajóutak etikettje a személyes higiéniát is fontosnak tartja
Egy óceánjárón, ahol viszonylag kis helyen több ezer ember gyűlik össze, a higiénia kiemelten fontos dolog.
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 
  • Pontosság és a programokhoz való alkalmazkodás

A késés, vagy az, ha túl sok időt töltünk bizonyos programoknál, jelentősen megnehezítheti a személyzet munkáját. A pontos érkezés figyelmen kívül hagyása akár több órányi pluszmunkát is jelenthet a személyzet számára.

  • Panaszkezelés: először mindig a személyzethez

Ha problémád adódik, mindig a közvetlen személyzethez fordulj először. Azonnali kommunikációval gyorsabb a megoldás, és elkerülhetők a felesleges konfliktusok. A tapasztalat azt mutatja, hogy a személyzet sokkal hatékonyabban tudja orvosolni a kisebb gondokat, ha nem halmozzák a hivatalos panaszok sorát.

hajóutak etikettje: a probléma kezelésre is kitér
Ha problémád van, mindig a személyzettel igyekezd először megbeszélni.
Fotó: Matej Kastelic /  Shutterstock 
  • Beszéd és kommunikáció: légy türelmes az akcentusokkal

Tartsuk észben, hogy a hajós személyzet nagy részének az angol nem az anyanyelve. Az utasoknak ezért érdemes tisztában lenniük azzal, hogy a különböző akcentusok és kiejtések megértése alkalmanként kihívást jelenthet. Egy kis türelem és odafigyelés sok félreértéstől és stressztől kímélheti meg mindkét felet.

Gary Bembridge tapasztalatai szerint egy hajóút az etikett és a kölcsönös tisztelet játékszabályairól is szól a felejthetetlen pihenésen és feltöltődésen túl. Ha betartod ezt a hat egyszerű szabályt, a hajón mindenki – utas és személyzet egyaránt – jól érezheti magát, és az utazás valóban élménnyé válik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
