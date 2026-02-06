1000 adag ingyen rántott csirke: mutatjuk, mikor és hova menj, hogy te is kapj!

Február 7-én nyitja meg kapuit a Blaha Chicken Tenders a Blaha Lujza téren, a Rákóczi út árkádjai alatt. Az új gyorsétkezde kizárólag csirkéből készült fogásokat kínál, egyszerű, gyors és állandó minőségű street food formájában. Az étterem mögött a Kazinczy utcai Fat Mama csapata áll, a működést pedig tapasztalt séf vezeti. A hús hazai forrásból érkezik, az ételeket helyben, rendelés után készítik el. A nyitónapon ezer adag ingyenes étellel várják a vendégeket.

1000 adag ingyen csirke? Naná! Fotó: Blaha Chicken Tenders

A helyszínválasztás nem véletlen: a Blaha Lujza tér Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, ahol naponta több tízezren fordulnak meg. Az új étkezde a Rákóczi út árkádos szakaszán kapott helyet, közvetlenül a 7-es busz megállójánál, kifejezetten street food fogyasztásra optimalizált mérettel és működéssel.

„Magyarországon a csirke rendkívül népszerű alapanyag, ezért olyan koncepciót kerestünk, ami egyszerű, szerethető és könnyen megvalósítható. Nem klasszikus gyorséttermet akartunk, hanem letisztult, minőségi street foodot” – magyarázza az üzletvezető, Márton Ádám.

1000 adag ingyen csirke február 7-én

A Blaha Chicken Tenders 2026. február 7-én, szombaton nyit meg hivatalosan a nagyközönség előtt a 1074 Budapest, Rákóczi út 54. szám alatt. A nyitónapon a szervezők az első vendégeknek külön meglepetéssel is készülnek, 1000 ingyen adag ételt adnak az érdeklődőknek.