Veszélyben van a kutyád – így védheted meg a szilveszteri tűzijátéktól

A szilveszteri tűzijáték nem játék! 7 bevált trükk, hogy kedvenced biztonságban legyen A szilveszteri tűzijáték sokak számára az ünneplés fénypontja, ám házi kedvenceink számára gyakran stresszes és félelmetes élmény. A hangos zajok és villanások különösen a kutyák és macskák számára okozhatnak szorongást, pánikot. Biztonságos szilvesztert az állatoknak egyaránt: fontos, hogy gazdiként előre felkészüljünk, és megtegyük a szükséges lépéseket kedvenceink biztonsága érdekében.

7 tipp, amivel biztonságban tudhatod házi kedvencedet a tűzijáték ideje alatt

Fotó: Vince Scherer / Shutterstock

A szilveszteri zajok előtt érdemes egy biztonságos környezetet kialakítani a háziállatnak.

A tűzijáték idején, a gazdi jelenléte jelentheti a legnagyobb biztonságot az állatnak.

A zárt ajtók és ablakok segítenek megelőzni, hogy a kedvenc kiszökjön.

Természetes nyugtatókkal csökkenthető az állat feszültsége.

A stressz jeleinek felismerésével időben enyhíthető a négylábúak félelme.

Egy mikrochippel szökés esetén is egyszerűbben megkerülhet az elszökött háziállat.

A zajokra különösen érzékeny állatok esetében érdemes szakértői tanácsot kérni.

1. Készüljünk fel előre

A szilveszteri tűzijáték előtti napokban érdemes megtenni az előkészületeket. Hozzunk létre otthon egy biztonságos, csendes helyet, ahol kedvencünk elbújhat. Ez lehet egy sötétített szoba, ahol leengedjük a redőnyöket, és bekapcsoljuk a televíziót vagy rádiót, hogy elnyomja a külső zajokat

2. Ne hagyjuk egyedül a tűzijáték ideje alatt

Szilveszter éjszakáján ne hagyjuk egyedül háziállatainkat. Jelenlétünk megnyugtató hatással lehet rájuk. Ha mégis el kell mennünk otthonról, kérjünk meg egy ismerőst, hogy vigyázzon rájuk.

3. Biztosítsuk a környezetet

Győződjünk meg róla, hogy az ajtók és ablakok zárva vannak, hogy kedvencünk ne tudjon kiszökni ijedtében. A szilveszteri tűzijáték idején sok állat szökik el félelmében, ezért fontos a megfelelő óvintézkedések megtétele.

4. Használjunk természetes nyugtatókat

Természetes nyugtatók, mint például a levendula vagy kamilla illóolajok, segíthetnek csökkenteni a stresszt. Ezeket azonban csak állatorvosi konzultáció után alkalmazzuk, és soha ne adjunk gyógyszert kedvencünknek anélkül, hogy szakemberrel egyeztetnénk.