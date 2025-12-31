Veszélyben van a kutyád – így védheted meg a szilveszteri tűzijátéktól

A szilveszteri tűzijáték nem játék! 7 bevált trükk, hogy kedvenced biztonságban legyen A szilveszteri tűzijáték sokak számára az ünneplés fénypontja, ám házi kedvenceink számára gyakran stresszes és félelmetes élmény. A hangos zajok és villanások különösen a kutyák és macskák számára okozhatnak szorongást, pánikot. Biztonságos szilvesztert az állatoknak egyaránt: fontos, hogy gazdiként előre felkészüljünk, és megtegyük a szükséges lépéseket kedvenceink biztonsága érdekében.
A szilveszteri tűzijáték előtti napokban érdemes megtenni az előkészületeket. Hozzunk létre otthon egy biztonságos, csendes helyet, ahol kedvencünk elbújhat. Ez lehet egy sötétített szoba, ahol leengedjük a redőnyöket, és bekapcsoljuk a televíziót vagy rádiót, hogy elnyomja a külső zajokat
Szilveszter éjszakáján ne hagyjuk egyedül háziállatainkat. Jelenlétünk megnyugtató hatással lehet rájuk. Ha mégis el kell mennünk otthonról, kérjünk meg egy ismerőst, hogy vigyázzon rájuk.
Győződjünk meg róla, hogy az ajtók és ablakok zárva vannak, hogy kedvencünk ne tudjon kiszökni ijedtében. A szilveszteri tűzijáték idején sok állat szökik el félelmében, ezért fontos a megfelelő óvintézkedések megtétele.
Természetes nyugtatók, mint például a levendula vagy kamilla illóolajok, segíthetnek csökkenteni a stresszt. Ezeket azonban csak állatorvosi konzultáció után alkalmazzuk, és soha ne adjunk gyógyszert kedvencünknek anélkül, hogy szakemberrel egyeztetnénk.
Ismerjük fel a stressz jeleit: lihegés, remegés, elbújás, nyugtalanság. Ha ilyeneket tapasztalunk, próbáljuk megnyugtatni kedvencünket, de kerüljük a túlzott babusgatást, mert az erősítheti a félelmet.
Győződjünk meg róla, hogy kedvencünk rendelkezik mikrochippel, és az adatok naprakészek. Tegyünk rá nyakörvet azonosítóval, hogy ha mégis elszökne, könnyebben visszajuthasson hozzánk.
Ha tudjuk, hogy kedvencünk különösen érzékeny a zajokra, érdemes előre konzultálni állatorvossal vagy viselkedés szakértővel. Ők tanácsot adhatnak a megfelelő nyugtatók vagy viselkedésterápiák alkalmazásáról.
A szilveszteri tűzijáték időszaka kihívást jelenthet házi kedvenceink számára, de megfelelő felkészüléssel és odafigyeléssel segíthetünk nekik átvészelni ezt az időszakot. Legyünk türelmesek, tegyünk meg mindent azért, hogy számukra is biztonságos és nyugodt legyen az év vége!
