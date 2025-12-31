Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Veszélyben van a kutyád – így védheted meg a szilveszteri tűzijátéktól

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 13:45
A kutyák nagy része retteg a hangos zajoktól. Szilveszterkor különösen gyakoriak a fülsüketítő hangok. Gondoljunk csak a hagyományos szilveszteri tűzijátékra, ami sokak számára szép lezárása az óévnek, ám kedvenceinknél akár epilepsziás roham vagy szívroham is felléphet miatta. Ebben a cikkben mutatunk 7 bevált trükköt, ami segíthet nyugodtabb körülményeket teremteni a kisállatoknak.
A szilveszteri tűzijáték nem játék! 7 bevált trükk, hogy kedvenced biztonságban legyen A szilveszteri tűzijáték sokak számára az ünneplés fénypontja, ám házi kedvenceink számára gyakran stresszes és félelmetes élmény. A hangos zajok és villanások különösen a kutyák és macskák számára okozhatnak szorongást, pánikot. Biztonságos szilvesztert az állatoknak egyaránt: fontos, hogy gazdiként előre felkészüljünk, és megtegyük a szükséges lépéseket kedvenceink biztonsága érdekében.

Segíts kutyádnak és cicádnak átvészelni a tűzijátékot
7 tipp, amivel biztonságban tudhatod házi kedvencedet a tűzijáték ideje alatt
Fotó: Vince Scherer /  Shutterstock 
  • A szilveszteri zajok előtt érdemes egy biztonságos környezetet kialakítani a háziállatnak.
  • A tűzijáték idején, a gazdi jelenléte jelentheti a legnagyobb biztonságot az állatnak.
  • A zárt ajtók és ablakok segítenek megelőzni, hogy a kedvenc kiszökjön.
  • Természetes nyugtatókkal csökkenthető az állat feszültsége.
  • A stressz jeleinek felismerésével időben enyhíthető a négylábúak félelme.
  • Egy mikrochippel szökés esetén is egyszerűbben megkerülhet az elszökött háziállat.
  • A zajokra különösen érzékeny állatok esetében érdemes szakértői tanácsot kérni.

1. Készüljünk fel előre

A szilveszteri tűzijáték előtti napokban érdemes megtenni az előkészületeket. Hozzunk létre otthon egy biztonságos, csendes helyet, ahol kedvencünk elbújhat. Ez lehet egy sötétített szoba, ahol leengedjük a redőnyöket, és bekapcsoljuk a televíziót vagy rádiót, hogy elnyomja a külső zajokat

2. Ne hagyjuk egyedül a tűzijáték ideje alatt

Szilveszter éjszakáján ne hagyjuk egyedül háziállatainkat. Jelenlétünk megnyugtató hatással lehet rájuk. Ha mégis el kell mennünk otthonról, kérjünk meg egy ismerőst, hogy vigyázzon rájuk.

3. Biztosítsuk a környezetet

Győződjünk meg róla, hogy az ajtók és ablakok zárva vannak, hogy kedvencünk ne tudjon kiszökni ijedtében. A szilveszteri tűzijáték idején sok állat szökik el félelmében, ezért fontos a megfelelő óvintézkedések megtétele.

4. Használjunk természetes nyugtatókat

Természetes nyugtatók, mint például a levendula vagy kamilla illóolajok, segíthetnek csökkenteni a stresszt. Ezeket azonban csak állatorvosi konzultáció után alkalmazzuk, és soha ne adjunk gyógyszert kedvencünknek anélkül, hogy szakemberrel egyeztetnénk.

5. Figyeljünk a viselkedésükre

Kutya stresszes vagy eltérő viselkedése a tűzijáték alatt
Figyelj a jelekre! Ismerd fel, ha a kutyád fél, stresszes a tűzijáték alatt!
Fotó: smrm1977 /  Shutterstock 

Ismerjük fel a stressz jeleit: lihegés, remegés, elbújás, nyugtalanság. Ha ilyeneket tapasztalunk, próbáljuk megnyugtatni kedvencünket, de kerüljük a túlzott babusgatást, mert az erősítheti a félelmet.

6. Mikrochip és azonosító

Győződjünk meg róla, hogy kedvencünk rendelkezik mikrochippel, és az adatok naprakészek. Tegyünk rá nyakörvet azonosítóval, hogy ha mégis elszökne, könnyebben visszajuthasson hozzánk.

7. Kérjünk szakértői segítséget

Ha tudjuk, hogy kedvencünk különösen érzékeny a zajokra, érdemes előre konzultálni állatorvossal vagy viselkedés szakértővel. Ők tanácsot adhatnak a megfelelő nyugtatók vagy viselkedésterápiák alkalmazásáról.

A szilveszteri tűzijáték időszaka kihívást jelenthet házi kedvenceink számára, de megfelelő felkészüléssel és odafigyeléssel segíthetünk nekik átvészelni ezt az időszakot. Legyünk türelmesek, tegyünk meg mindent azért, hogy számukra is biztonságos és nyugodt legyen az év vége!

A stressz 10 jele: így segíthetsz a kutyádon szorongás esetén

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

