6+1 tipp, hogy ne húzzanak le a nyaraláson autóbérléskor

Nézz körül itthon is! Sok utasbiztosítás vagy bankkártyás csomag már tartalmaz autókölcsönzésre vonatkozó biztosítást is. De ha semmid nincs, akkor valóban érdemes legalább egy önrész-csökkentő biztosítást kötni, különben egy kis karcolás is horrorösszeget jelenthet.