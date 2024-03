Felejtsd el az üdítőket! Fogadjunk, hogy te sem hallottál a víz ezen öt jótékony hatásáról!

Március 22-én tartják a víz világnapját. Ezen a napon a szakértők felhívják rá a figyelmet, hogy a rendszeres és megfelelő mennyiségű vízfogyasztás mennyire fontos minden ember számára. Nem is lehet ez másképp, mivel a szervezetünk majdnem 60%-át víz alkotja, így könnyen rájöhetünk, hogy az egészséges működéséhez elengedhetetlen a megfelelő vízfogyasztás. Most megmutatjuk nektek, hogy milyen pozitív hatásait tapasztalhatjátok meg, ha rendszeresen kellő mennyiségben fogyasztotok folyadékot. Bár már ezerféle üdítőből választhatjátok ki, hogy mit vesztek magatokhoz, a tudósok szerint még mindig a színtiszta víz fogyasztása a legegészségesebb.

Nagyon ügyeljünk rá, hogy megfelelő mennyiségű vizet igyunk napközben Fotó: Unsplash.com

A Mindmegette szedte össze a vízfogyasztás 5 elvitathatatlan pozitív hatását.

Először határozzuk meg, hogy mennyi az "elegendő" víz. A szakértők szerint 10 kilogrammonként 350 ml víz az elegendő mennyiség. Ez azt jelenti, hogy egy 70 kilós férfi két és fél liter vizet kellene, hogy naponta megigyon. Ez aktív tevékenységek tekintetében csak nőhet. Emellett nyáron, a nagy melegben, amikor az ember jobban izzad, akkor akár fél-1 literrel is nőhet az ajánlott mennyiség.

A víz öt jótékony hatása

1. Javul a szellemi tevékenység: Az agyunk megfelelő működéséhez is elengedhetetlen a víz. A víz ráadásul az egész testünkön végigmegy, felszívódik a vérben, és kitisztítja a méreganyagokat a szervezetből. Ha reggelente egy pohár vízzel indítjátok a napot, az segít az egész napos koncentrációban, és növeli a test teljesítőképességét is. Emellett kontrollálja a test egészséges sav-bázis egyensúlyát és a vérnyomást is.

2. Erősebb immunrendszer: A megfelelően hidratált szervezet könnyebben küzd meg a kórokozókkal. Ezenkívül segíti a vesék és a máj megfelelő működését. A méreganyagok kiválasztásában is segít, és fájdalomcsillapító hatása is van. Nem véletlen mondják, hogy betegségek esetén magasabb folyadékbevitel ajánlott.

3. Erősebb csontok, erősebb szív: A víz megakadályozza a vér besűrűsödését, ezzel segíti a megfelelő keringést. Napi 5 pohár víz 40%-kal csökkenti a szívbetegségek lehetséges kialakulását. A csontokban újraépíti azokat az anyagokat, amelyek lengéscsillapítóként funkcionálnak járás és futás közben, valamint "beolajozza" az ízületeinket.

4. Sokkal kevesebb fejfájás: Ha keveset iszunk, a vérünk besűrűsödik, és kevesebb oxigént tud szállítani az agyukba. Elegendő vízfogyasztás esetén a vérünk megfelelő konzisztenciájú marad, így szabadon, és megfelelő tempóban áramlik a kapilláriákban.

5. Segíti a diétát: Amennyiben minden étkezés előtt megiszunk egy pohár vizet, akkor csökken az étvágyunk, és nem fogjuk tudni teletömni sem magunkat. Néha pedig az éhséget összekeverik az emberek a szomjúsággal. Ha pedig 30 napig kerüljük az üdítőket és más típusú folyadékokat, és csak vizet iszunk, segítséget nyújtunk a szervezetünknek a megtisztulásban. Ennyi idő alatt eltávolítja a testünk a méreganyagokat és a káros vegyületeket a szervezetünkből.