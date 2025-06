/Kiadták a figyelmeztetést: veszélyes trendekkel teszik tönkre a bőrüket a kiskamaszok

Egyre több 7 és 17 év közötti lány alakít ki saját arcápolási rutint, amit a közösségi médiából, különösen a TikTokról lesnek el – derül ki a Northwestern Egyetem friss kutatásából. A kutatók álprofilokat hoztak létre 13 éves lányoknak kiadva magukat, és 100 népszerű videót elemeztek. A megdöbbentő eredmények szerint ezek a fiatalok átlagosan 6 különböző arckrémet, szérumot vagy más terméket használnak egyszerre, egy hónapra akár 168 dollárt (kb 60 ezer forintot) is elköltve – sőt, volt, aki 500 dollár fölé is ment.

Ártalmatlannak tűnő, de veszélyes TikTok-trendekkel is bőven találkozhatunk Fotó: Pexels

Ezért ne higgy a TikTok szépségápolási videóinak, trendjeinek!

A legnézettebb videókban átlagosan 11 aktív hatóanyag szerepelt, amelyek gyakran összeütköznek egymással, így bőrirritációt, égő érzést vagy akár napérzékenységet okoznak, írja a New York Post. A videók mindössze 26 százaléka tartalmazott fényvédőt, holott ez kulcsfontosságú a bőrrák megelőzésében. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a túlzásba vitt arcápolás, amely látszólag az egészség jegyében történik, valójában a szépség, a karcsúság és a fehér bőr iránti társadalmi elvárásokat erősíti, ami a fiatalok önbecsülésére is romboló hatással van. A jelenség különösen veszélyes, mivel sok 13 év alatti is fent van a TikTokon, annak ellenére, hogy ez szabályellenes. A platform ugyan együttműködik szakértőkkel a fiatalkorúak védelme érdekében, de az orvosok szerint ez nem elég.