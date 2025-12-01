Felfedte titkát az édesanya: "Űrlény vagyok. Elárulom, hogy néznek ki a földönkívüliek!"

Űrlényként definiálja magát egy nő, aki egy baráti tanácsnak köszönhetően fedezte fel, hogy ő egy másik galaxisról származik. Állítása szerint ő nem teljesen emberi lény, és van egy módszere, amellyel bármikor meg tudja látogatni szülőbolygóját.

Egy ritka felfedezésnek köszönhetően jött rá a kétgyermekes anyuka, hogy ő valójában egy űrlény

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Űrlényként él az emberek között

Yolandi Boshof állítja, ő egy másik bolygóról származik, és különleges képességével képes visszautazni az otthonába. Amikor felnéz az égre, nem a Holdra vagy Elon Musk egy csillagközi műholdjára szegezi a tekintetét, hanem állítása szerint az otthonát keresi. Igen, Yolandi saját állítása szerint egy másik bolygóról származik. A kétgyermekes anyuka úgy véli, hogy túlvilági lényként született.

A húszas és harmincas éveimben elég normális életet éltem. Vállalati lány voltam, aki munkamániás volt. És oda voltam minden spirituális és ezoterikus dologért. Amikor egy közeli barátom megismertette velem az »Akasha feljegyzések« koncepcióját, felkeltette az érdeklődésemet – már csak azért is, mert fogalmam sem volt, hogy miről beszél.



Úgy tartják, hogy az Akasha feljegyzések minden létező lélek és minden megnevezhető dolog összes létező információját tartalmazzák. Emellett itt található az Univerzumról fellelhető összes információ is: földrajzi helyek, naprendszerek, bolygók, galaxisok, lelkek, élőlények, kristályok, cégek és inkarnációk. Akár még a előző életünk. És ki ne szeretné tudni, mi vagy ki volt előző életében? Természetesen erre a kérdésre Yolandi is igennel felelt. A krónikák olvasása közben jött rá, hogy ő egy másik bolygóról származik.

Elvárások nélkül vágtam bele. Mégis, hipnózis alatt azonnal elkezdtem emlékezni arra, honnan származom. Ekkor jöttem rá, hogy az Androméda-galaxisból jöttem. Abban a pillanatban, amikor a lélekterapeuta kimondta az „Androméda” szót, sírni kezdtem, mert tudtam, hogy ez az én igazságom.



Az Androméda-galaxis a Tejútrendszertől mintegy 2,5 millió fényévre található, és az égbolt északi felén, az egyetlen legtávolabbi dolog, amit mi, emberek, szabadszemmel is láthatunk, ha az éjszakai égboltra tekintünk. A csillagászok több mint egybillió csillagból álló kolosszális spirálként emlegetik.