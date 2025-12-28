Kitálalt a pap: "Láttam már igazi démonokat ördögűzések során"

Egy démonok kiűzésével foglalkozó pap elmondta, mi a leggyakoribb megszállottság, amit valaha is látott. Chris Lee tiszteletes, az angliai St Saviour's Church anglikán papja nemrégiben rávilágított a lelki elnyomás valóságára, amely szerinte sokkal gyakoribb, mint a teljes démoni megszállottság.

Ördögűzés - a teljes démoni megszállás ritka

Úgy írta le, mint a gonosz finom, de tartós befolyását, amely hatással van az ember elméjére, érzelmeire és lelki jólétére. A teljes birtoklással ellentétben, ahol egy démon állítólag közvetlenül átveszi az irányítást egy személy teste felett, az elnyomás inkább a hosszan tartó negativitásra vagy beavatkozásra utal. Megnyilvánulhat félelemként, szorongásként, nyugtalanságként vagy lelki teherként.

Az UNILAD-nak nyilatkozva Lee úgy fogalmazott, olyan ez a megszállottság, mintha egy ember belelépne egy pocsolyába - nem megy tönkre azonnal a cipője, de a szennyeződés hosszú ideig ott marad rajta és károkat okozhat.

Lee hangsúlyozta, hogy a legtöbb esetben az ima, az áldás és a lelki megtisztulás a tipikus módja az elnyomás enyhítésének.

Annak ellenére, hogy a teljes birtoklás ritkaságszámba megy, Lee elárulta, hogy látott már valódi démonokat ördögűzés közben, és az élményeket kézzelfoghatónak és félreérthetetlennek írta le.

„Láttam ördögűzést, láttam démonokat kiűzni emberekből, hallottam őket beszélni, és ez valóságos”.

Elmesélte, hogy erőteljes megnyilvánulásokat látott Afrikában, ahol egyesek szokatlan viselkedést mutattak, beleértve a több hangon való beszédet is, de hangsúlyozta, hogy ezek a drámai esetek ritka kivételek.

A katolikus egyház ördögűzési szertartásai hivatalos rituálék, amelyeket egy képzett pap végez, hogy kiűzze vagy megvédje a személyt a démoni befolyástól. A nagyobb ördögűzések, amelyeket teljes megszállottság vagy súlyos lelki elnyomás eseteire tartanak fenn, püspöki engedélyt igényelnek, és imákat, szentírás-olvasásokat, valamint szent tárgyak, például feszület vagy szenteltvíz használatát foglalják magukban.

