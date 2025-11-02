Lépj be velünk a szégyen falai mögé! A Magdolna-mosodák kegyetlen igaz története

A levegőben égett lúg és mosószappan szúrós szaga terjengett. Vastag pára ült a falakon, a kövek közül lassan csorgott a víz. A hatalmas üstökből fojtogató gőz szállt fel, a ruhák súlyosan csapódtak a vaskádakhoz, a padlónak nem volt olyan eldugott szeglete, amely ne csúszott volna a kétes színű, kilötykölt mosólétől. Ilyen volt az élet a Magdolna-mosodákban minden nap.

A Magdolna-mosodák a segítségnyújtás, a támogatás helyett az emberi kizsákmányolás és a kegyetlenség otthonai lettek

Fotó: wikipedia

A Magdolna-mosodák sötét titkai

Izzadtságtól fényes homlokú lányok és fiatal nők hajlongtak a dézsák és üstök fölött a nagy melegben, bőrük vörös volt és felrepedt a forró víztől, kezükből alig lehet kimosni a lúg maró szagát. A vasalók tompa puffanással csapódtak az asztalra, az ismétlődő mozdulatok monotóniája a csönddel együtt dermesztőbb volt, mint bármilyen sikoly. Senki nem beszélt, csak a gépek zakatolása töltötte meg a termet. Egy-egy tekintet félve villant meg, de szavak senki száját nem hagyták el. Aki megszegte a szabályt, az hamar megtanulta, hogy az engedetlenségnek ára van.

Étkező a Lambeth Házban. Egy középosztálybeli család meglátogatja az egyenruhát viselő árvákat, akik a Magdolna-mosodákban dolgoztak Forrás: wikipedia

Odakint az utca mintha egy idegen, távoli világ lett volna. A falak vastagok, a kapuk örökké zárva. A külvilág azt hitte, apácák áldozatos, jótékony munkája zajlik odabent, pedig ehelyett életek tűntek el láthatatlanul, a munka és a szégyen bélyege alatt. A mosodák titka hosszú évszázadokon át nem jutott ki ezeken a falakon túlra.

Bukott nők menedéke

A Magdolna-mosodák története a XVIII. század közepére nyúlik vissza és eredetileg a bűnből való megtérés szimbólumáról, Mária Magdolnáról kapták a nevüket. Az első intézményt egy protestáns jótékonysági társaság hozta létre 1758-ban az angliai Whitechapel-ben, majd 1765-ben Dublinban is megnyílt egy mosoda. Akkoriban még valóban a „megtérés” és a „szegény nők megsegítése” jelszavával indultak: az eredeti elképzelés az volt, hogy prostitúcióból élő nőket és családi támogatás nélküli, hajléktalan lányokat fogadnak be, lehetőséget adva nekik a vallásos életre és munkára.

Bűnbánó Mária Magdolna, aki a Magdolna mosodák névadója egy francia templom üvegablakán Forrás: wikipedia

A XVIII. század végére tömegesen nyíltak meg a Magdolna-intézmények Anglia, Skócia és Wales, Írország, majd az Egyesült Államok, Kanada, Svédország és Ausztrália városaiban is.