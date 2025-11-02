Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Achilles névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy angliai Magdolna-mosoda a XIX. század végén.

Lépj be velünk a szégyen falai mögé! A Magdolna-mosodák kegyetlen igaz története

kényszermunka
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 19:15
mosodaÍrország
Több angolszász országban évszázadokon át működtek olyan intézmények, amelyek falai között asszonyok és lányok éltek kényszerű bezártságban és hallgatásra ítélve. A Magdolna-mosodák története a szenvedés és a társadalmi közöny legsötétebb emléke maradt.

A levegőben égett lúg és mosószappan szúrós szaga terjengett. Vastag pára ült a falakon, a kövek közül lassan csorgott a víz. A hatalmas üstökből fojtogató gőz szállt fel, a ruhák súlyosan csapódtak a vaskádakhoz, a padlónak nem volt olyan eldugott szeglete, amely ne csúszott volna a kétes színű, kilötykölt mosólétől. Ilyen volt az élet a Magdolna-mosodákban minden nap.

Magdolna-mosodákban robotoló kisgyerekek
A Magdolna-mosodák a segítségnyújtás, a támogatás helyett az emberi kizsákmányolás és a kegyetlenség otthonai lettek
Fotó: wikipedia

A Magdolna-mosodák sötét titkai

Izzadtságtól fényes homlokú lányok és fiatal nők hajlongtak a dézsák és üstök fölött a nagy melegben, bőrük vörös volt és felrepedt a forró víztől, kezükből alig lehet kimosni a lúg maró szagát. A vasalók tompa puffanással csapódtak az asztalra, az ismétlődő mozdulatok monotóniája a csönddel együtt dermesztőbb volt, mint bármilyen sikoly. Senki nem beszélt, csak a gépek zakatolása töltötte meg a termet. Egy-egy tekintet félve villant meg, de szavak senki száját nem hagyták el. Aki megszegte a szabályt, az hamar megtanulta, hogy az engedetlenségnek ára van.

A Lambeth Ház Magdolna mosodájának árvái étkezés közben
Étkező a Lambeth Házban. Egy középosztálybeli család meglátogatja az egyenruhát viselő árvákat, akik a Magdolna-mosodákban dolgoztak Forrás: wikipedia

Odakint az utca mintha egy idegen, távoli világ lett volna. A falak vastagok, a kapuk örökké zárva. A külvilág azt hitte, apácák áldozatos, jótékony munkája zajlik odabent, pedig ehelyett életek tűntek el láthatatlanul, a munka és a szégyen bélyege alatt. A mosodák titka hosszú évszázadokon át nem jutott ki ezeken a falakon túlra.

Bukott nők menedéke

A Magdolna-mosodák története a XVIII. század közepére nyúlik vissza és eredetileg a bűnből való megtérés szimbólumáról, Mária Magdolnáról kapták a nevüket. Az első intézményt egy protestáns jótékonysági társaság hozta létre 1758-ban az angliai Whitechapel-ben, majd 1765-ben Dublinban is megnyílt egy mosoda. Akkoriban még valóban a „megtérés” és a „szegény nők megsegítése” jelszavával indultak: az eredeti elképzelés az volt, hogy prostitúcióból élő nőket és családi támogatás nélküli, hajléktalan lányokat fogadnak be, lehetőséget adva nekik a vallásos életre és munkára.

Mária Magdolna, a Magdolna mosodák névadója
Bűnbánó Mária Magdolna, aki a Magdolna mosodák névadója egy francia templom üvegablakán  Forrás: wikipedia

A XVIII. század végére tömegesen nyíltak meg a Magdolna-intézmények Anglia, Skócia és Wales, Írország, majd az Egyesült Államok, Kanada, Svédország és Ausztrália városaiban is.

Ide kerültek a társadalom által „elesettnek” ítélt nők: prostituáltak, házasságon kívül teherbe esettek, erőszak áldozatai, árvák, sőt olyan lányok is, akiket családjuk egyszerűen „túl szabadnak” vagy „túl makacsnak” talált. A „bukott” kifejezés tehát inkább ürügy volt, mint valóság. Aki ide belépett, annak ritkán volt esélye a gyors szabadulásra.

Magdolna mosodák, a Magdolna kolostor kápolnája Londonban
A Magdolna kolostor kápolnája Londonban, a Blackfriars Roadon. A galéria közepén egy áttetsző anyagból készült paraván mögött a „bukott nők” ültek és így hallgatták a prédikációt
Fotó: wikipedia

A XIX. század folyamán azonban a rendszer teljesen átformálódott. A vezetés fokozatosan átkerült katolikus apácarendek kezébe, és ezzel a hangsúly is megváltozott: a bűnbánat helyét a fegyelem, a gondoskodásét a kényszer vette át. A mosodákból zárt intézmények lettek, ahová nem csak prostituáltak kerültek, hanem mindazok, akiket a társadalom „erkölcstelennek” vagy „kényelmetlennek” talált: börtönviselt asszonyok, sőt, elmegyógyintézetből szabadult betegek is.

A XX. század közepére ezek az intézmények már valóságos ipari méretű mosodákként működtek: szerződéseik voltak szállodákkal, kórházakkal, állami intézményekkel. A bentlakó nők munkája tartotta fenn a rendszert, ám sem fizetséget, sem szabad mozgást nem kaptak cserébe. Döbbenetes, de az utolsó Magdolna-mosoda egészen 1996-ig működött Írországban, Galway városában.

Magdolna mosoda megrendelései
Egy Magdolna-mosoda megrendeléseinek listája az 1980-as évekből, Írországból  Forrás: wikipedia

A munka és a hallgatás rendszere

A mosodákban ipari üstök, kádak és vasalók működtek, amelyek naponta tonnaszámra nyelték a ruhákat. A bentlakók reggeltől estig dolgoztak, pihenés nélkül. Fizetséget nem kaptak, csupán szűk kosztot és rideg fekhelyet. A szabályok kőbe vésettek voltak: kötelező csend, engedelmesség, szigorú fegyelem. Az imák és a monoton munka váltogatták egymást, mintha minden percet megterveztek volna, nehogy bárkinek eszébe jusson, hogy saját akarata is lehet.

A rendszer nem csupán az egyházban gyökerezett: az állam is aktívan támaszkodott ezekre az intézményekre. A családok számára a mosoda „megoldást” jelentett a szégyenre, az egyházi rendeknek ingyen munkaerőt, az államnak pedig a társadalmi normák erőszakos fenntartását.

ipari mosógép egy Magdolna mosodában
Ilyen korabeli ipari mosógépekkel mostak a Magdolna-mosodák munkásnői
Fotó: wikipedia

Élet a falak között

A Magdolna-mosodák persze nemcsak a kényszermunkáról szóltak. Számos nő soha nem jutott ki onnan: sokan bent haltak meg kimerültségben, betegségben, vagy egyszerűen öregségükre ott temették el őket, névtelen sírokban. A külvilág ritkán értesült erről, hiszen a halotti anyakönyvek gyakran hiányosak vagy szándékosan torzítottak voltak.

A történetnek még sötétebb fejezete a várandós nők sorsa. A szülés után a csecsemőket elvették az anyjuktól, és külön gyermekotthonokba szállították őket, amelyeket többnyire ugyanazon apácarendek működtettek. Ezek a helyek gyakran embertelenebbnek bizonyultak, mint a mosodák: a túlzsúfoltság, az éhezés, a higiénia hiánya miatt a csecsemők és kisgyerekek halálozási aránya megdöbbentően magas volt. Egyes otthonokban a halálozási ráta elérte az 50–60%-ot.

Magdolna mosodák, a tuami (Galway) anya- és gyermekotthon tömegsírja
A Bon Secours Anya- és Gyermekotthon tömegsírja Galway-ben  Forrás: wikipedia

Amikor a titok kipattant

Hosszú évszázadokig sikerült mindezt elrejteni, ám 1993-ban Dublinban egy bezárt intézmény udvarán 155 névtelen nő maradványait találták meg. A tömegsír sokkolta a közvéleményt, és végre napvilágra került, mi zajlott a falak mögött. Vizsgálatok indultak, túlélők tucatjai szólaltak meg, és kiderült: több tízezer nő fordult meg ezekben az intézményekben, egészen 1996-ig, amikor az utolsó Magdolna-mosoda is bezárta kapuit.

2017-ben óriási botrányt kavart az országban, amikor Tuam település (Galway) egykori gyermekotthonának területén tömegsírra bukkantak, benne több száz csecsemő és kisgyermek maradványaival. Ez a felfedezés drámai erővel mutatta meg, hogy a mosodák és a hozzájuk kapcsolódó otthonok nem egyszerű „javítóintézetek” vagy dologházak voltak, hanem olyan rendszerek, ahol egész generációk vesztek oda csendben.

Egykori Magdaléna mosoda, a skóciai Springwell House
A skóciai Edinburgh-ban található, 1840-ben épült Springwell House, amely egykor Magdolna-mosodaként működött, a felújítás után apartmanházként nyílt meg
Fotó: wikipedia

A lelepleződött igazság napvilágra került: dokumentumfilmek, riportok és játékfilmek — köztük a The Magdalene Sisters (magyarul a Magdolna nővérek) — mutatták be a rendszert, amelyet sokan már csak „Írország börtönállamaként” emlegetnek.

Késői bocsánatkérés

Az ír miniszterelnök csak 2013-ban kért nyilvánosan bocsánatot a túlélőktől, elismerve, hogy az állam is felelős volt. Kárpótlási alapot hoztak létre, de az egyházi rendek jelentős része a mai napig nem vállalt felelősséget. A túlélők közül sokan már idős asszonyok, akik életük nagy részét zárt falak között, láthatatlanul töltötték. Számukra a pénz már nem hozza vissza az éveket, a gyerekeket, a méltóságot.

Magaléna mosoda-emlékmű az írországi Galwayben
A Galway-ben található Magdaléna mosoda-emlékmű, amely az egykor itt robotoló "bukott asszonyok" emlékét őrzi
Fotó: wikipedia

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu