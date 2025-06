Sokkoló jóslatot közölt a japán Baba Vanga: Ez fog történni a világgal 2030-ban

Ryo Tatsuki, egy japán képregényrajzoló, akit sokan csak Japán Baba Vangájaként emlegetnek, megdöbbentő jóslattal állt elő: szerinte 2030-ban egy újabb halálos vírus söpör végig a világon. Tatsuki hírnevét azzal szerezte, hogy korábban már több pontos jóslatot is tett, például Freddie Mercury és Diana hercegnő halálát, a 2011-es kobei földrengést, valamint a Covid–19 járványt is előre látta.

Ha igaz a jóslat, nagy bajban vagyunk.

Fotó: Bigc Studio / Shutterstock

Mindezek miatt gyakran hasonlítják a híres bolgár jósnőhöz, Baba Vangához, aki állítólag látomásait 12 éves korában nyerte el, miután megvakult egy vihar következtében. A hívei szerint jóslatai 85 százalékban valóra váltak. Tatsuki már 1999-ben kiadott könyvében, a 'The Future as I See It'-ben megjósolta, hogy 2020-ban egy ismeretlen vírus jelenik meg, amely áprilisban tetőzik, majd visszatér 10 év múlva – vagyis 2030-ban. A jós szerint ez a visszatérő járvány még pusztítóbb lesz, mint az előző.

Újabb vírussal kell szembenéznünk?



Tatsuki másik jóslata szerint 2025 júliusában egy újabb, súlyos földrengés rázza majd meg Japánt. Ez a jóslat máris kihat a turizmusra: a húsvéti időszakban például a Hongkongból induló japán utak foglalásai 50 százalékkal visszaestek. A repülőjáratok kihasználtsága is jelentősen csökkent – egyes útvonalakon akár 83 százalékos visszaesést is tapasztaltak. Az előrejelzések következtében Dél-Korea, Tajvan, Thaiföld és Vietnám turistái is óvatosabbak lettek, sokan más, rövidebb távú utakat választanak Japán helyett. A Bloomberg Intelligence elemzője szerint ezek a jóslatok ideiglenesen visszafoghatják a japán turizmus növekedését, hiszen sokan el akarják kerülni a kockázatot, írja a The Mirror.