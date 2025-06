4 csillagjegy, akinek az élete hatalmasat változik a jövő szerdai telihold hatására

Kedves Halak, mindig is a szíved volt az iránytűd. Nem véletlenül, hiszen az álmodozó Neptunusz és az optimista Jupiter vezérel, ugyanakkor kétségtelen, hogy néha te is kétkedsz abban, hogy jó irányba tartasz. A ködös semmiben bolyongsz, várva a jelre, hogy jó az irány, amit most a június 11-ei teliholdnak köszönhetően meg is kapsz. Ez jelentkezhet valamilyen szakmai áttörés képében, valamilyen kreatív lehetőségként, de az is lehet, hogy valaki végre meglátja, milyen értékes is vagy. Amiben biztos lehetsz: amiről eddig álmodoztál, az most kézzelfogható valósággá érik.