Tűpontos személyiségteszt: ez a karácsonyi film jellemez téged

szenteste
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 20:15
karácsonyszemélyiségtesztkarácsonyi filmek
Te is imádod a szentesti családi mozizásokat? Akkor ideje bekuckóznod és kitöltened ezt a karácsonyi személyiségtesztet, hogy kiderüljön, melyik ünnepi klasszikus illik hozzád a legjobban!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Nincs karácsony családi filmestek nélkül – és mindenki megtalálja a kedvére valót. Vígjáték, romantikus vagy valami komolyabb dráma? A személyiségtesztre adott válaszaid felfedik melyik ünnepi klasszikus passzol hozzád a leginkább!

Személyiségteszt karácsonyi filmekről
Töltsd ki a személyiségteszt, hogy megtudd, melyik klasszikus karácsonyi film jellemez téged!
Fotó: Evgeny Atamanenko /  Shutterstock 
  • Az adventi időszak meghittsége sokszor nosztalgikus hangulatba hoz bennünket.
  • Sok szép karácsonyi emlékünk születik a közös családi filmestek során.
  • A személyiségteszt lehetőséget nyújt egy nosztalgikus utazásra az elmúlt ünnepekbe.
  • A teszt értékeléséből megtudhatod, melyik karácsonyi film illik a személyiségedhez.

Adventi emlékképek

Nemcsak gyerekként, de felnőttként is érzünk valamifajta varázslatot az adventi időszakban, ami körüllengi az otthon töltött időt. Nem csoda, hogy ilyenkor szeretünk nosztalgiázni a családdal, visszagondolni a múlt évek karácsonyaira, a rokonokkal töltött közös élményekre és felejthetetlen pillanatokra, amik akkor talán még nem tűntek különlegesnek, de mára biztos helyet foglalnak el emlékezetünkben. 

A legtöbbünknek van  legalább egy ilyen meghitt emléke egy szentestéről, amikor a család összegyűlt a kanapén, és közösen megnéztek egy ikonikus karácsonyi filmet, miközben sorra ropogtatták az ünnepi vacsora maradékait, a tökéletlen bejglit és egy kis mandarint.

Ha neked is ismerős ez a kép, ne habozz kitölteni a karácsonyi személyiségtesztet! Talán épp az a klasszikus ünnepi film illik hozzád a legjobban, amelyhez a legkedvesebb emléked is kötődik.

Karácsonyi személyiségteszt: melyik ünnepi film passzol hozzád a legjobban?

Töltsd ki a tesztet, és kiderül!

  1. Milyen ajándék csal a legnagyobb mosolyt az arcodra?
    A) Valami praktikus, amit biztosan tudok majd használni
    B) Valami személyes, ami igazán szívhez szóló
    C) Valami tréfás, amin együtt nevethetünk
  2. Melyik a kedvenc téli programod?
    A) Bekuckózos hideg este egy forró csokival
    B) Séta egy karácsonyi vásárban (sok fénnyel és isteni illatokkal)
    C) Hógolyózás, hóemberépítés (valami aktív)
  3. Milyen a karácsonyi dekorációd?
    A) Letisztult és elegáns fehér-arany
    B) Fényes és csillogó, illatos gyertyákkal
    C) Sokszínű, a lényeg, hogy egyedi és a miénk legyen
  4. Melyik az a karácsonyi édesség, amiből tuti, hogy repetázol minden évben?
    A) Zserbó: klasszikus, de megunhatatlan
    B) Mézeskalács: édes és különleges
    C) Bejgli: igaz káoszos, de ez az igazi ünnepi desszert
  5. Hogyan készülsz a karácsonyra?
    A) Listák és időpontok mindenhol. Én semmit nem hagyok az utolsó pillanatokra.
    B) Sok-sok izgalommal és lelkesedéssel.
    C) Általában kapkodva, de végül úgyis összejön.
  6. Mit szeretsz a legjobban a karácsonyban?
    A) Az együtt töltött vidám perceket.
    B) A nyugalmat és a meghitt pillanatokat.
    C) A váratlanul vicces, de épp ezért emlékezetes pillanatokat.
  7. Mi jut eszedbe a karácsonyról?
    A) Család, szeretet
    B) Összetartozás, romantika
    C) Nevetés, játék

A személyiségteszt értékelése:

Többségében A válaszok: Reszkessetek, betörők!

Reszkessetek betörők karácsonyi filmes személyiségteszt
Ha a legtöbb válaszod A volt, a te a filmed a: Reszkessetek, betörők!
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /  AFP

Maga vagy a klasszikus karácsony. Családközpontú és gondoskodó. A szíved mindig hazahúz a családodhoz, mert csak velük tudod igazán átérezni az ünnep varázsát.

Többségében B válaszok: Igazából szerelem

Igazából szerelem karácsonyi filmes személyiségteszt
Ha a legtöbb válaszod B volt, a te a filmed az: Igazából szerelem.
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /  AFP

Neked az ünnep a meghitt pillanatokat jelenti. Te vagy a karácsonyi romantika lelke, amit mindenki érez, akivel együtt töltöd ezeket a nyugodt, szeretetteljes napokat. Kijár neked egy igazi szerelmes karácsonyi csók a fagyöngy alatt.

Többségében C válaszok: Grincs

Grincs karácsonyi filmes személyiségteszt
Ha a legtöbb válaszod C volt, a te a filmed a: Grincs.
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /  AFP

Nem mutatod, de fogadjunk, hogy valahol a lelked mélyén alig várod a karácsonyt és az ünnepekkel járó felfordulást a családban. Szereted a tréfát és a vicces helyzeteket, de a szíved a helyén van. Te is akkor vagy a legvidámabb, ha karácsonykor azokkal nevethetsz, akiket a legközelebb érzel magadhoz – vagy azokon…de csak, ha ők is veled nevetnek.

