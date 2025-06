Melyik Disney hercegnő vagy? Ezt árulja el a személyiségedről!

A Disney hercegnők, nem csak a szőke herceget várják fehér lovon, sokkal többet tanítanak nekünk ezek a női karakterek, mint azt elsőre gondolnánk. Neked ki volt a kedvenced? Lássuk mit árul el a személyiségedről!

Disney hercegnők egymás között - te melyik lennél?

Te melyik Disney hercegnő lennél?

Ariel – A kis hableány

Ariel, a legvagányabb Disney hercegnő

Ha Ariel volt a kedvenc Disney hercegnőd, akkor te is egy örök lázadó lehetsz, szabad szellem, akit minél jobban akarnak szabályozni, annál jobban feszegeti a határokat. Látni akarod a világot, hiszel az emberi jóságban, sokan naivnak tarthatnak emiatt, de téged ez nem gátol meg abban, hogy pozitívan állj a világhoz és mindent megtegyél azért, hogy elérd, amit akarsz és közben ne árts senkinek. Hiszel az igaz szerelemben.

Belle – Szépség és a szörnyeteg

Belle, igazi Disney hercegnő

Ha állandóan a Szépség és a szörnyeteget nézted gyerekként, fogadjunk te is faltad a könyveket. Belle különleges karakter, nem sok emberrel találja meg a hangot a környezetében, inkább a könyvekbe menekül. Bizonyára te is hiszel benne, hogy az igazi szépség belülről fakad. Kiállsz nem csak magadért, de a szeretteidért is mindenáron!

Hófehérke – Hófehérke és a hét törpe

Hófehérke, az egyik leghíresebb Disney hercegnő

Amennyiben Hófehérke volt a kedvenc Disney hercegnőd, ez arra utal, hogy kedves vagy, aranyos és gondoskodó. Otthonos légkört teremtesz magad körül és környezeted vonzódik hozzád, mert kisugárzásod nyugalmat és melegséget áraszt. Hiszel benne, hogy a jó mindig győz és hogy a kedvesség csodákra képes.

Pocahontas – Pocahontas

Pocahontas, egy igazi hős Disney hercegnő

Ahogy Pocahontas-nak, úgy valószínűleg neked is fontos a természet és az emberek közötti harmónia. Szenvedélyes vagy, kitartó és bátor. Nem riadsz vissza semmilyen nehézségtől. Nagy az igazságérzeted és minden nap azon munkálkodsz, hogy ez a világ egy picit jobb hely legyen, mint tegnap volt. Példát mutatsz, hogyan lehet békében és szeretetben élni.

Jasmine – Aladdin

Jasmine, egy igazán különleges Disney hercegnő

Erős vagy és intelligens, mint Jasmine az Aladdinban. Nem vagy egy aranyásó típus, a pénz nem fontos számodra, az ember lelkébe szeretsz bele. Pontosan tudod mennyit érsz, és nem is tűrőd el, hogy lekezeljenek. Kiállsz magadért, még akkor is, ha ezzel szabályokat hágsz át. A romantikus oldalad is megmutatod, de csak akkor, ha valóban érzed, komolyan és tisztelettel érdeklődnek feléd.

