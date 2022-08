Elképesztő tömeg tombolt Justin Bieber koncertjén, több fiatal elájult – fotók

Arról már korábban írt a Bors, hogy Justin Bieber és Dua Lipa idén a Sziget Fesztivál két legdrágább fellépője. A kanadai énekes közel 400 millió forintért vállalta a koncertet, és azt ígérte a szervezőknek, hogy az eddigi leglátványosabb bulit adja a Hajógyári szigeten.

Fotó: VALERIE MACON

A tinibálvány ezelőtt még nem lépett fel Magyarországon, pedig már többször szó volt róla. Ráadásul májusban majdnem ködbe fúlt ez a buli is, hiszen egy nagyon ritka betegséggel, Ramsay Hunt-szindrómával diagnosztizálták, több koncertje elmaradt. De végül meggyógyult annyira, hogy európai turnéját tudja folytatni. A szervezőktől megtudtuk: közel 100 fős stábjával saját orvosa is ideutazott.

Szóval mindennek tudatában várható volt, hogy teltház lesz, a Nagyszínpad előtti tér már két órával a kezdés előtt fullra betelítődött, főleg sikítozó tini lányokkal, akik üvöltötték: Justin, Justin! És Bieber szinte szó szerint berobbant, felszántotta a színpadot egymaga is is és betartotta ígéretét, elképesztően látványos showt rakott össze. Már az első dala alatt szinte fülsüketítő volt a sikítás, a felfokozott izgalomtól, a tömegben több ember rosszul lett, őket az emberek feje felett kivittek a biztonsági szolgálat emberei, akik aztán vizet is osztottak.

Az biztos, a rajongóknak felejthetetlen élményt okozott a világsztár, aki Budapestre imádott feleségét is elhozta, aki egészen a színpad széléig kísérte férjét.

Justin egy "Szeretlek titeket!" kiáltással búcsúzott. A világsztár nagyon jól érezte magát és meg is osztott fotókat első budapesti fellépéséről.