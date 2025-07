Ez az 5 leggyakoribb jel, hogy megcsalnak

Senki sem szeretné megtudni, hogy a párja hűtlen hozzá, mégis sokan kerülnek ilyen helyzetbe – és gyakran a környezetük előbb rájön, mint ők maguk. Claire Rénier, a happn társkereső alkalmazás szakértője öt olyan jelet osztott meg, amelyek arra utalhatnak, hogy valami nincs rendben a kapcsolatban. Fontos hangsúlyozni: ezek nem biztos jelek, de ha több is jelentkezik, érdemes elgondolkodni és beszélgetést kezdeményezni, hogy megcsal-e.

Ezek a jelek árulkodnak arról, hogy megcsal a párod. Fotó: Pexels

Ezek a jelei annak, ha megcsal:

1. Titkolózik a telefonjával vagy a számítógépével

Ha a párod technikai eszközei korábban nyitottak voltak, de most hirtelen jelszót állít be, nem hagyja elől a telefonját, vagy ideges lesz, ha megfogod, az intő jel lehet. Rénier szerint az is gyanús, ha korábban ritkán volt a telefonján, de most szinte le sem teszi azt.

2. Megváltozik a viselkedése

Az emberek általában következetesek a szokásaikban, így ha hirtelen és tartós viselkedésváltozást tapasztalsz – például túl sok késői munka, gyakoribb eltűnés magyarázat nélkül –, az érdemes lehet egy nyílt beszélgetésre. Az is intő jel, ha eddig nem volt jellemző rá az ajándékozás vagy túlzott figyelmesség, de most hirtelen elhalmoz ezekkel.

3. Érzelmi vagy fizikai távolságtartás

Még ha próbálja is titkolni, aki megcsalja a párját, gyakran elkezd visszahúzódni a kapcsolatból. Ez megnyilvánulhat abban, hogy kevesebb a gyengédség, kritikusabb lesz, vagy ritkábban kezdeményez testi kontaktust. Lehet, hogy fizikailag még jelen van, de érzelmileg eltávolodik, kevesebb a közös program, az őszinte beszélgetés.

4. Furcsa pénzügyi változások

Ha közös kasszátok van, és hirtelen rejtélyes pénzmozgásokat, készpénzfelvételeket vagy csökkenő egyenleget tapasztalsz, érdemes rákérdezni, mi áll a háttérben. A váratlan kiadások gyakran kettős élet jelei is lehetnek.

5. Megugró érdeklődés a kinézete iránt

Egy új kapcsolat elején természetes, ha valaki jobban odafigyel magára, de ha a régóta tartó párkapcsolatban a másik hirtelen elkezd minden nap csinosan öltözni, edzeni járni, vagy túlságosan figyel a külsejére, az akár a figyelem irányváltását is jelezheti. Ez persze lehet pozitív változás is, de ha más jelekkel együtt jelentkezik, érdemes elgondolkodni.