Aggódnak a rajongók ezért a magyar sztárért: sajtóeseményeken potyázik, hogy ehessen

Egy sajtótájékoztató mindig jó buli, a meghívott hírességekkel jókat beszélgetnek az újságírók, finom falatokkal kényeztetik a vendégeket, és általában valami érdekes eseményről is értesülünk, hisz azért hívtak oda. Egy ilyen rendezvénynek természetesen vannak kimondott vagy kimondatlan protokolláris szabályai, az öltözéktől elkezdve a viselkedésen át. Itt nem illik szakadt és koszos ruhába menni, zavarni a beszédet tartó szónokot, kellemetlen helyzetbe hozni bármelyik meghívottat és az sem ildomos, ha a jelenlévő a svédasztalnál kétpofára tömi magába az ételt. Márpedig van egy híres magyar celeb, akit a háta mögött csak Zabagépnek hívnak... nem érdemtelenül.

IV. Debreceni Szakmafesztivál sajtótájékoztató Fotó: Vida Márton Péter (Képünk illusztráció, a Zabagép nem itt csapott le)

Zabagép sajtótájékoztatón akciózik

Van azonban egy hazai híresség, aki már több, mint két évtizede szerepel a hazai kereskedelmi tévék képernyőjén, a YouTube-on és a TikTokon is. Hatalmas követőtáborral rendelkezik, nagyon sok szponzori szerződést köt, melyeknek köszönhetően sokat utazik és más számos előnyhöz is jut, de a jelek szerint neki ez sem elég. A zabagép híresség ugyanis mindennél jobban szeret spórolni. Itt ne arra gondoljanak, hogy inkább nem vesz meg magának egy szép táskát vagy egy cipőt, mert nem akar költekezni, hanem olyan mértékű fösvénységre, hogy még az ételt is sajnálja magától... Egy ingyen szendvics mindennél boldogabbá teszi, amihez hol is juthatna hozzá könnyebben, mint egy sajtótájékoztatón, ahova általában meghívják és ott meg is kínálják őt. Ha pedig nem hívják meg, mint hírességet, akkor simán megjelenik, mint influenszer...

2025.05.14 Balatonfüred. Öböl-átúszás sajtótájékoztató Fotó: Fülöp Ildikó (Képünk illusztráció)

Elképesztő volt látni, ami történt!

– mondja lapunk egyik munkatársa, aki jelen volt a zabagép pusztításának.

Nem hívták meg, mint celebet, mert ez egy – mondjuk úgy – magasabb minőségű közszereplőket fókuszba helyező rendezvény volt. Ő mégis megjelent, és amikor az ajtóban megkérdezték tőle, hogy milyen minőségében van most itt, akkor azt válaszolta, hogy mint influenszer vesz részt a rendezvényen. Mivel a szervezők nem akartak balhét, inkább beengedték, bár ne tették volna... Egy kis idő múlva a meghívottak ugyanis azt láthatták, ahogy a svédasztalnál falatozik, és közben a táskájába pakolja a többi szendvicset.

A szemtanú szerint annyira kellemetlen volt a szituáció, hogy a szervezők inkább nem is szóltak egy szót sem, csak azon imádkoztak, hogy minél hamarabb lépjen le és felejtsék el az egészet a fenébe. Mert még ők szégyellték magukat a népszerűnek mondható híresség helyett. Aki – és ebben biztosak lehetünk – a legközelebb megrendezett sajtóeseményeken is rendre ott lesz. Hát enni csak kell, nem?