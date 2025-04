Itt a nagy hosszú hétvégi horoszkóp: megdöbbentő, mit tartogatnak számunkra a csillagok

Kos

A bolygók szerint a hosszú hétvégéd azzal, indul, hogy a családod bombáz téged az elvárásaikkal: sorolják, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket neked kell, ill. nélküled nem lehet megcsinálni a hosszú hétvégi horoszkóp szerint. Ha nem borulsz ki, akkor szombat déltől az Oroszlánba lépő Hold segít, hogy jusson időd magadra és az anyák napja méltó megünneplésére.

Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Bika

Ugye, tudod, hogy lassítanod kellene? A hosszú hétvége ne arról szóljon, hogy a húsvét óta felgyülemlett elmaradásaidat bepótold! Az égi folyamatok gyengélkedést szimbolizálnak. Lehet, hogy fáj valamid, lehet, hogy csak kimerültél. Vedd komolyan ezeket a jeleket, ha nem akarsz lebetegedni! Szóval lazíts, töltődj, kapcsolódj ki!

Ikrek

Nem meglepő, hogy bár csak vasárnap lesz anyák napja, te már csütörtöktől azon töprengsz, hogyan köszöntsd fel édesanyádat. Ahogy szokott lenni, most is próbálsz egyeztetni az érintettekkel, de ez nehézkesen megy, mert mindenki 1 heti programot akar bele zsúfolni 4 napba. Ne add fel! Maradj megértő, és sikerül.

Rák

A csütörtök és a péntek nem lesz feszültségmentes. Valaki megbánt azzal, hogy figyelmetlen, faragatlan. Ez nem újdonság. Nem számíthatsz tőle másra. Inkább készülj az anyák napjára! Ha még él az édesanyád, akkor lepd meg olyasmivel, ami neki, róla szól! Vidd el sétálni, kávézni, vagy süss neki valamit!

Oroszlán

A bolygók erősen javasolják, hogy ne folyj bele olyan vitákba, amelyekben nem vagy közvetlenül érintett! Meghallgathatod azt a felet, aki éppen neked panaszkodik, de maradj pártatlan! Ez mindkettőtöknek jobb. Szombattól vitálisabbnak és energikusabbnak fogod érezni magadat, ami aktivitást hoz magával…

Szűz

Bolygód, a Merkúr azt tanácsolja, hogy az Anyák napját oldd meg olyan ajándékkal, ami nem terheli meg a pénztárcádat! Nem kell méreg drága csokoládét, vagy virágcsokrot venned, ha nem állsz jól anyagilag. Lepd meg édesanyádat olyasmivel, amit te készítesz: muffin, habos kávé, gyümölcstea, stb. Meglátod, sikered lesz…

Mérleg

Ez a hosszú hétvége az égi folyamatok szerint sok feladatot ró rád. Azt sem tudod, hova kapj. Akkor is, ha van ballagó diák a családban, akkor is, ha nem. Akkor is, ha él az édesanyád, akkor is, ha nem. Arra emlékeztesd magadat, hogy nem leszel hatékonyabb, ha idegeskedsz! Ha nem győződ, akkor kérj segítséget!